محمد کیومرثی در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح بخشی از خدمات این اداره پرداخت و اظهار کرد: تسهیل در ثبت وصیتنامه و امور مرتبط با ارث و میراث از جمله وظایف مهم اداره ثبت احوال است که نقش بسزایی در کاهش مشکلات حقوقی و خانوادگی دارد.
وی افزود: ثبت وصیتنامه، خواستهها و تصمیمات فرد را بهصورت شفاف مشخص میکند و از بروز ابهام و اختلاف میان وراث پس از فوت جلوگیری میکند.
این مسئول با اشاره به اهمیت ثبت دقیق اموال و تقسیم عادلانه ارث، خاطرنشان کرد: انجام این فرآیند بهصورت قانونی موجب میشود وراث در مراحل بعدی از حقوق خود بهدرستی بهرهمند شوند و زمینه بروز اختلافات احتمالی در خانواده به حداقل برسد.
نماینده اداره ثبت احوال بیجار همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در این حوزه تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی و فرهنگسازی درباره حقوق قانونی میتواند افراد را در مواجهه با شرایط دشوار پس از فوت نزدیکان، از بروز مشکلات حقوقی و اختلافات خانوادگی مصون نگه دارد.
