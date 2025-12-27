به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از شماره یازدهم فصلنامه نامه جمهور به همراه نقد و بررسی مسیر نامه جمهور از آغاز تا کنون برگزار می‌شود. این شماره از نشریه با عنوان «آب، زمین، اعتراض» به نابرابری‌های محیط زیستی پرداخته است.

در این مراسم مجتبی نامخواه سردبیر فصلنامه نامه جمهور، فرشته تقی‌زاده (فعال محیط زیستی خراسان رضوی)، محمدرضا قائمی‌نیک (عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، سعید شعرباف (عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام رضا (ع))، رقیه فاضل عضو (هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان)، امیر جلیل‌نژاد (سردبیر اسبق روزنامه شهرآرا) حور خواهند داشت.

مراسم رونمایی از شماره جدید فصلنامه نامه جمهور امروز شنبه ششم دی‌ماه از ساعت ۱۵ در مشهد به نشانی کتابشهر ایران، چهارطبقه، ابتدای بلوار شهید مدرس، پلاک ۲۵ برگزار خواهد شد.