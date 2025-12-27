قاتل فراری جوان سقزی در کمتر از دو ساعت دستگیر شد

سرهنگ محمدصادق پیروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در شهر سقز که شامگاه گذشته رخ داد، بلافاصله موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات فنی، رصدهای اطلاعاتی و پیگیریهای مستمر مأموران انتظامی، قاتل که پس از ارتکاب جرم متواری شده بود، در کمتر از دو ساعت شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سقز با اشاره به انگیزه این حادثه، تصریح کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد علت نزاع و درگیری منجر به قتل، فحاشی و کریخوانی در فضای مجازی بوده که متأسفانه به دنیای واقعی کشیده شده و در جریان آن، مقتول بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داده است.
سرهنگ پیروزی ادامه داد: بامداد روز شنبه، در محله ۱۱ گولان سقز، یک جوان ۲۲ ساله بر اثر مشاجرهای که ریشه در اختلافات فضای مجازی داشت، با ضربات چاقو از ناحیه قلب مجروح شد و علیرغم تلاشهای کادر درمان، جان باخت.
وی با بیان اینکه ضارب یک نوجوان بوده است، خاطرنشان کرد: مقتول که اهل روستای کهریزه بود، در این حادثه تلخ جان خود را از دست داد و متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سقز در پایان با هشدار نسبت به آسیبهای استفاده نادرست از فضای مجازی، تأکید کرد: بیتوجهی به مدیریت صحیح فضای دیجیتال و آزادیهای افراطی میتواند پیامدهای جبرانناپذیر و حوادث تلخی برای خانوادهها و جامعه به دنبال داشته باشد.
