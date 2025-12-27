افزایش تولید آبزیان در خراسان جنوبی؛ فعالیت ۱۱۴۶ واحد پرورش آبزی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح شنبه در جمع رسانهها از افزایش چشمگیر تولید آبزیان در استان خبر داد و افزود: هماکنون هزار و ۱۴۶ واحد پرورش آبزیان در سطح استان فعال هستند.
وی با بیان اینکه این واحدها سالانه بیش از چهار هزار و ۸۳۰ تُن انواع محصولات آبزی تولید میکنند، گفت: سطح بهرهبرداری از مزارع آبزیپروری در استان به حدود ۵۰۰ هکتار رسیده و این مزارع شامل استخرهای دو منظوره، واحدهای پرورش ماهیان سردابی و تیلاپیا است.
وی با اشاره به تنوع ظرفیتهای استان در حوزه شیلات بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ مزرعه پرورش ماهیان زینتی با ظرفیت نزدیک به دو میلیون قطعه و همچنین ۵۲ مزرعه پرورش زالوی طبی با تولید سالانه ۷۰۰ هزار نخ در استان فعال است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه بخشی از تولیدات این واحدها علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به سایر استانها نیز ارسال میشود، گفت: تاکنون ۱۲۶ منبع آبی غیرمتعارف با مجموع دبی دو هزار و ۳۹۷ لیتر در ثانیه در استان شناسایی شده که این منابع ظرفیت بالایی برای پرورش گونههای مختلف ماهیان دارند.
اسفندیاری خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای زیرساختی و حمایت از سرمایهگذاران در این حوزه، میتوان از ظرفیت این منابع برای ایجاد سالانه بیش از دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده بهرهبرداری کرد.
وی همچنین بر اجرای طرح ملی پایلوت پرورش تیلاپیا در استان تأکید کرد و افزود: توسعه بخش شیلات، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، نقشی مؤثر در ارتقای جایگاه اقتصادی خراسان جنوبی خواهد داشت.
نظر شما