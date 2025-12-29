لطفی: امسال ۲۰ هزار تن انواع آبزیان در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور لطفی صبح دوشنبه در بازدید از مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت، اظهار کرد: امسال پیش بینی می‌کنیم از منابع آبی آذربایجان غربی بیش از ۲۰ هزار تن انواع ماهی صید و به بازار مصرف سراسر کشور ارسال شود.

وی با بیان اینکه در آذربایجان غربی ۷ منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی ماهی وجود دارد، افزود: در صنعت آبزی پروری استان یک هزار نفر فعالیت می‌کنند.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی در ادامه گفت: مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی شهرستان پلدشت تنها مرکز تکثیر و پرورش بچه ماهی در شمال غرب کشور است که بچه ماهیان منابع آبی استان آذربایجان غربی و ۵ استان کشور را تأمین می‌کند.

لطفی خاطر نشان کرد: بر نامه داریم علاوه بر تکثیر و پرورش بچه ماهیان سوف. کپور. بیگ هد. فتوفاک و آمور در این مرکز تولید شاه میگو و میگوی وانومی را به صورت پایلوت نیز با همکاری شیلات ایران تکثیر و پرورش دهیم.

وی با بیان اینکه تولید انواع بچه ماهیان استخوانی علاوه بر اینکه اقتصاد صنعت آبزی پروری را پویا می‌کند نقش مهمی در اشتغال و افزایش درآمد صیادان دارد، گفت: ارزش ماهیان صید شده در منابع آبی استان آذربایجان غربی سالانه به ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تولید سالانه ۱۰ میلیون قطعه بچه ماهی در پلدشت

رئیس مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت نیز گفت: ما سالانه در این مرکز در مدت ۴ ماه بیش از ۱۰ میلیون قطعه انواع کپور ماهیان را تکثیر و پرورش می‌دهیم و بعد از رسیدن به اوزان بالای ده گرم در بیش از ۱۲ منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی در استان و استان‌های شمال غرب کشور رها سازی می‌کنیم.

احمد حسن پور ادامه داد: با راه اندازی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید کاظمی پلدشت، آذربایجان غربی در تکثیر- پرورش و تولید انواع بچه ماهیان خودکفا شده است.

وی خاطرنشان کرد: با آغاز فعالیت این مرکز علاوه بر اینکه نیاز بچه ماهی استان برطرف شده، ثبات تولید هم اتفاق افتاده و میزان تولید انواع ماهیان استخوانی در آذربایجان غربی سالانه ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

حسن پور گفت: هر قطعه ماهی مولد کپور ماده ما می‌تونیم انتظار تولید و کشت سیصد هزار الی ۴۵۰ هزار قطعه لارو را داشته باشیم و امسال هم بیش از سی میلیون قطعه لارو تولید خواهیم کرد.

محمد مقدم رئیس اداره شیلات شهرستان پلدشت نیز گفت: دریاچه پشت سدارس شهرستان پلدشت بزرگترین منبع آبی شمال غرب کشور به لحاظ تولید انواع آبزیان می‌باشد که ۴۰۰ صیاد از این منبع آبی ۱۴ گونه انواع ماهیان استخوانی را صید می‌کنند که پیش بینی می‌کنیم امسال از این منبع آبی بیش از ۴۲۰۰ تن ماهی صید شود.