جعفری:خراسان رضوی پیشتاز در توسعه صنایع تبدیلی و غذایی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفری اظهار کرد: طی ششماهه نخست سال جاری، ۲۹ واحد صنایع تبدیلی و غذایی در استان خراسان رضوی احداث و راهاندازی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی کرد: صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد روستاییان و ارتقای سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی ایفا میکند.
وی افزود: در همین راستا و با هدف توسعه زنجیره ارزش بخش کشاورزی، در ششماهه اول سال جاری ۲۹ واحد تولیدی جدید در حوزه صنایع تبدیلی راهاندازی شده و همچنین ۲۴ واحد تولیدی فعال نیز توسعه یافتهاند که مجموع سرمایهگذاری انجامشده در این بخش به ۱,۰۷۲ میلیارد ریال رسیده است.
جعفری ادامه داد: این واحدها در زمینههای بستهبندی مواد غذایی، بستهبندی خشکبار، فرآوری و بستهبندی زعفران، احداث سیلو و انبار غلات، فرآوردههای لبنی، خوراک دام و طیور و فرآوری میوه و سبزیجات فعالیت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: با بهرهبرداری از این واحدها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۶۵ نفر در سطح استان فراهم شده است. همچنین با فرآوری ۱۷۲ هزار تن مواد خام توسط واحدهای بهرهبرداریشده، هدفگذاری استان در زمینه فرآوری محصولات خام کشاورزی به میزان ۱۱۰ درصد محقق شده است.
وی با اشاره به پیشتازی برخی شهرستانها در این حوزه گفت: شهرستانهای مشهد، نیشابور و چناران از جمله مناطق پیشرو در توسعه صنایع تبدیلی هستند و استان خراسان رضوی در سال گذشته نیز موفق به کسب رتبه نخست کشور در حوزه فرآوری مواد خام کشاورزی، ایجاد اشتغال و صدور پروانه بهرهبرداری صنایع تبدیلی شده است
