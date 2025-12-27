به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی صبح شنبه در نشست خبری با اشاره به انتخاب پاییز بهعنوان فصل گردشگری استان گفت: اقلیم مناسب، تنوع محصولات کشاورزی و برگزاری جشنوارههای برداشت، پاییز را به بهترین زمان برای توسعه گردشگری در خراسان جنوبی تبدیل کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به شرایط آبوهوایی شهرهای غربی استان که تابستانهای گرمی دارند، پاییز از نظر اقلیمی فصل مناسبتری برای سفر و گردشگری محسوب میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در این فصل شاهد برداشت محصولات شاخصی همچون زعفران، زرشک، انار، گل نرگس و دیگر محصولات کشاورزی هستیم که خود بهعنوان جاذبههای مهم گردشگری مطرحاند.
برآبادی افزود: همزمانی برداشت این محصولات با برگزاری جشنوارهها، جلوهای ویژه به گردشگری استان میبخشد و همین عوامل باعث شد پاییز بهعنوان فصل گردشگری خراسان جنوبی انتخاب شود.
رشد چشمگیر رویدادهای گردشگری در پاییز امسال
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به افزایش قابل توجه رویدادها در پاییز امسال گفت: در پاییز سال گذشته ۱۴ رویداد گردشگری برگزار شد، اما در پاییز امسال این تعداد به ۵۲ رویداد شامل جشنوارهها و کارگاههای آموزشی رسید که نشاندهنده رشد بسیار چشمگیر کمی و کیفی است.
برآبادی ادامه داد: این آمار نشان میدهد خراسان جنوبی بهصورت جدی وارد حوزه گردشگری رویداد محور شده و تلاش دارد از این ظرفیت مهم برای رونق گردشگری استان حداکثر بهره را ببرد.
تنوع کیفی با تمرکز بر کودکان، بانوان و عشایر
وی با بیان اینکه رویدادهای امسال از نظر کیفی نیز متفاوت بودهاند، گفت: برای نخستین بار جشنوارهها و کارگاههای ویژه کودکان از جمله تور آشنایی با مشاغل فراموششده، کارگاههای قصهگویی سفر و ساخت عروسک برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی افزود: همچنین جشنوارههای ویژه بانوان از جمله جشنوارههای غذا در اکثر شهرهای استان برگزار شد که با استقبال گسترده بانوان همراه بود.
برآبادی به برگزاری جشنواره عشایر در شهرستان فردوس اشاره کرد و گفت: عشایر استان بهعنوان میراث زنده گردشگری، سبک زندگی خود را به نمایش گذاشتند و در بسیاری از جشنوارههای زعفران، زرشک و شب یلدا نیز چادرهای عشایری برپا شد.
جشنوارههای کشاورزی؛ از زرشک و زعفران تا خرما
وی با اشاره به پررنگتر شدن جشنوارههای کشاورزی در سال جاری اظهار کرد: جشنوارههای خرما در نهبندان و طبس، جشنواره زعفران در قائنات و سایر شهرستانها و جشنواره زرشک که برخی از آنها برای نخستین بار در روستاها برگزار شد، از جمله برنامههای شاخص امسال بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: همچنین شخصیتها و مقامات خارجی از جمله سفیر ترکمنستان و نماینده یونسکو در ایران برای بازدید و شرکت در برداشت زرشک به روستاهای استان دعوت شدند که این اقدام نقش مؤثری در معرفی محصولات و گردشگری استان در سطح بینالمللی داشت.
برگزاری نخستین جشنواره گردشگری ویژه افراد توانخواه
برآبادی از برگزاری نخستین جشنواره گردشگری ویژه افراد توانخواه خبر داد و گفت: این جشنواره با همکاری بهزیستی در آبانماه در بیرجند و سپس در مرحله منطقهای در مشهد برگزار شد.
وی افزود: سه نفر برگزیده خراسان جنوبی در گروههای نابینایان، افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی و سندروم داون، در رقابت با استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان و سمنان موفق به کسب مقام اول شدند و به مرحله کشوری راه یافتند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: اجرای کارگاههای آموزشی سفر مسئولانه، راهاندازی کمپین «همراه با جاده، همدل با زمین» با هدف کاهش تصادفات و حفاظت از محیط زیست و برگزاری نخستین کارگاه هوش مصنوعی در گردشگری از دیگر برنامههای شاخص پاییز امسال بود.
وی ادامه داد: در این کارگاهها نقش فناوریهای نوین در توسعه گردشگری بررسی شد و جلسات متعددی در این حوزه برگزار شد.
همایش بینالمللی بیابان لوت؛ گامی مهم در مسیر سرمایهگذاری
برآبادی با اشاره به برگزاری همایش بینالمللی بیابان لوت در آبانماه گفت: این همایش با هدف معرفی ظرفیتهای تمدنی و سرمایهگذاری بیابان لوت برگزار شد و منجر به امضای تفاهمنامهای با تأیید وزارت میراث فرهنگی شد.
وی افزود: در این همایش برای نخستین بار موضوع سرمایهگذاری در بیابان لوت و حضور مدیران استانی و فعالان گردشگری از استانهای مختلف و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: همچنین از ۲۰ تا ۲۹ آذر جشنواره اقوام در شهرستان طبس را داشتیم که در این جشنواره ۱۵ غرفه گردشگری، ۱۰ غرفه غذای محلی، ۶۰ غرفه صنایع دستی و ۴۵ غرفه سوغات برپا شد و مورد استقبال قرار گرفت.
برآبادی تأکید کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۴ تنها ۵۷ محصول صنایع دستی ما مهر اصالت داشت که از ابتدای سال جاری ۲۹ محصول دیگر مهر اصالت گرفت.
نظر شما