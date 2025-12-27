  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

خوش‌رفتار: سهمیه سوخت کشاورزی سملقان به‌طور کامل جذب شد

خوش‌رفتار: سهمیه سوخت کشاورزی سملقان به‌طور کامل جذب شد

بجنورد- مدیر جهاد کشاورزی سملقان از جذب کامل سهمیه سوخت پاییزه بخش کشاورزی خبر داد و گفت: یک میلیون و ۹۱۰ هزار لیتر سوخت به تراکتورداران تحویل شده است.

حسین خوش‌رفتار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان تسهیلات برای فعال‌سازی طرح‌های پرواربندی و تأمین علوفه دام‌های سبک و سنگین در این شهرستان پرداخت شده است.

وی افزود: تاکنون ۶۶ هکتار در شهرستان مانه و ۵۴ هکتار در شهرستان سملقان از اراضی بایر دولتی متصرفین قانونی تعیین تکلیف شده و اسناد این اراضی به نام بهره‌برداران صادر و تحویل داده شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سملقان ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، برای بیش از ۹۷۰ هکتار اراضی کشاورزی در قالب بیش از ۱۰۰۰ پرونده و بر اساس قانون الزام به اخذ سند رسمی و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، سند مالکیت صادر شده است.
خوش‌رفتار با اشاره به تأمین سوخت بخش کشاورزی گفت: سهمیه سوخت پاییزه بخش کشاورزی این شهرستان یک میلیون و ۹۳۷ هزار لیتر بوده که از این میزان، یک میلیون و ۹۱۰ هزار لیتر تاکنون به تراکتورداران تحویل شده و عملاً سهمیه به طور کامل جذب شده است.
وی همچنین از پیگیری و تأمین ۳۰۰ تن کنسانتره نهاده دامی برای دی‌ماه ۱۴۰۴ ویژه دامداران این شهرستان خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی سملقان: تشکیل و ارسال ۳۰ پرونده مشاغل خانگی در حوزه دام و دامپروری که برای این پرونده‌ها اعتباری به میزان ۴۰ میلیارد ریال به بانک صادرات معرفی شده است تا به کارآفرینان پرداخت شود.
وی افزود :۲۴ نفر از محل اعتبارات تبصره ۱۵ (مشاغل خانگی) به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک صادرات معرفی شده‌اند.
کد خبر 6703005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها