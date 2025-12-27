بهره برداری فاز اول کارخانه پسماند شهرکرد در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین واحدیان با اشاره به وضعیت فعلی کارخانه زباله و تولید پسماند این شهر اظهار کرد: در حال حاضر شروع عملیات فاز اول کارخانه با استفاده از منابع داخلی شهرداری در دو بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز و مباحث عمرانی کلید خورده است.
وی با بیان اینکه کارخانه پسماند به مکان بزرگتر و تجهیزات بیشتر نیاز داشت، تصریح کرد: فعالیتهای عمرانی شامل فونداسیون و سنگکاری جهت توسعه مکان در محل کارخانه و ساخت و اورهال شدن تجهیزات قدیمی و جدیدی نیز در شرکتی دیگر در حال اجرا است.
شهردار شهرکرد افزود: پیشبینی میشود عملیات عمرانی و تجهیزاتی تا سال آینده به پایان برسد و اردیبهشت سال ۱۴۰۵ شاهد بهرهبرداری و آغاز به کار کارخانه باشیم.
واحدیان بیان کرد: بودجه مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات داخلی و تسهیلات به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان تأمین شده است که تاکنون ۵۷ میلیارد آن صرف خرید دستگاه جدید و مابقی نیز صرف کارهای عمرانی شده است.
