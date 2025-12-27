به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی صبح شنبه در جلسه شورای مدیران استانداری استان با تأکید بر اهمیت حیاتی دریاچه ارومیه، گفت: مدیریت و هدایت صحیح رودخانهها و انهار به سمت دریاچه ارومیه یک ضرورت انکارناپذیر است و باید با هرگونه انحراف، مسدودسازی و برداشت غیرمجاز از منابع آبی برخورد جدی شود.
وی احیای دریاچه ارومیه را یک تکلیف شرعی برای خود دانسته و افزود: تمامی استانهای واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه موظف هستند وظایف خود را بهطور کامل انجام دهند و با اهتمام جدی، طرحهای احیا را به سرانجام برسانند.
رحمانی همچنین با اشاره به رویکرد محلهمحوری در مدیریت استان، خاطرنشان کرد: برای اجرای موفق طرح محلهمحوری، باید همه امکانات موجود تجمیع شده و همافزایی واقعی بین دستگاهها شکل گیرد.
استاندار آذربایجانغربی به پویا و اثرگذار بودن ستاد محلهمحوری نیز اشاره کرده و افزود: این ستاد باید هر هفته حداقل یک رویداد مهم و ملموس داشته باشد و هدف نهایی ما رسیدن به روزی است که اطمینان حاصل کنیم بخش عمدهای از مشکلات مردم در همان محل زندگی آنان برطرف میشود.
رحمانی همچنین از بررسی جدی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سال جاری خبر داده و اضافه کرد: با مدیرانی که عملکردشان قابل قبول نباشد، برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به بودجههای دولتی، افزود: سرمایهگذاریها در قالب رویداد ای نوا بسیار فراتر از بودجههای دولتی بوده و میتواند موتور محرک توسعه استان باشد.
