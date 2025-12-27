  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

رحمانی: ۱۰ مرکز لجستیک در آذربایجان غربی ایجاد می شود

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی از ایجاد ۱۰ مرکز لجستیک از شمالی‌ترین نقطه در بازرگان تا جنوبی‌ترین شهر یعنی سردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با انتقاد از توزیع نامتوازن زیرساخت‌های لجستیکی در این استان گفت: استانی که با سه کشور همسایه مرز مشترک دارد، نمی‌تواند تنها با دو مرکز لجستیک پاسخگوی نیازهای گسترده ترانزیتی و تجاری باشد و لازم است حداقل ۱۰ مرکز لجستیک از شمالی‌ترین نقطه در بازرگان تا جنوبی‌ترین شهر یعنی سردشت ایجاد شود.

وی با تأکید بر اهمیت مسیرهای مرزی پیرانشهر و تمرچین افزود: این مسیرها که برای حفظ امنیت و پویایی آن‌ها شهدای بسیاری تقدیم شده، امروز بیش از گذشته نیازمند توسعه زیرساخت‌های لجستیکی پیشرفته و فعال هستند.

رحمانی با اشاره به آمادگی مناطق جنوبی استان برای اجرای این پروژه‌ها، تصریح کرد: در شهر نقده و جلدیان پیرانشهر شرایط لازم برای احداث مراکز لجستیک فراهم است و باید این طرح‌ها حداکثر طی چهار تا ۶ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

استاندار آذربایجان‌غربی توزیع فعلی زیرساخت‌های لجستیکی را ناعادلانه دانست و گفت: برخورداری این استان مرزی از دو مرکز لجستیک قابل قبول نیست و در تمامی مرزها باید بازارچه‌های مرزی، شهرک‌های صنعتی و مراکز لجستیکی مجهز و صنعتی ایجاد شود.

وی با اشاره به سیاست تمرکززدایی دولت، افزود: تفویض اختیارات به استان‌ها فرصت ارزشمندی برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی است و نباید هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژه‌ها ایجاد شود.

رحمانی نقش شرکت‌ها و پیمانکاران را نیز مهم دانست و تأکید کرد: مجریان طرح‌ها باید با جدیت و پایبندی به تعهدات، پروژه‌ها را بدون وقفه پیش ببرند.

در این جلسه، موضوع ایجاد مرکز لجستیک در نقده و مزایا و چالش‌های آن بررسی شد. همچنین گزارشی از سرشماری کشاورزی استان در سال گذشته ارائه و مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای سال جاری استان مرور شد.

تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، توجه به پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار شهرستان‌ها، بررسی روند اجرای اسناد توسعه شهرستانی و وضعیت تخصیص اعتبارات به طرح‌های روستایی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

