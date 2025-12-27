رحمانی: ۱۰ مرکز لجستیک در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، با انتقاد از توزیع نامتوازن زیرساختهای لجستیکی در این استان گفت: استانی که با سه کشور همسایه مرز مشترک دارد، نمیتواند تنها با دو مرکز لجستیک پاسخگوی نیازهای گسترده ترانزیتی و تجاری باشد و لازم است حداقل ۱۰ مرکز لجستیک از شمالیترین نقطه در بازرگان تا جنوبیترین شهر یعنی سردشت ایجاد شود.
وی با تأکید بر اهمیت مسیرهای مرزی پیرانشهر و تمرچین افزود: این مسیرها که برای حفظ امنیت و پویایی آنها شهدای بسیاری تقدیم شده، امروز بیش از گذشته نیازمند توسعه زیرساختهای لجستیکی پیشرفته و فعال هستند.
رحمانی با اشاره به آمادگی مناطق جنوبی استان برای اجرای این پروژهها، تصریح کرد: در شهر نقده و جلدیان پیرانشهر شرایط لازم برای احداث مراکز لجستیک فراهم است و باید این طرحها حداکثر طی چهار تا ۶ ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
استاندار آذربایجانغربی توزیع فعلی زیرساختهای لجستیکی را ناعادلانه دانست و گفت: برخورداری این استان مرزی از دو مرکز لجستیک قابل قبول نیست و در تمامی مرزها باید بازارچههای مرزی، شهرکهای صنعتی و مراکز لجستیکی مجهز و صنعتی ایجاد شود.
وی با اشاره به سیاست تمرکززدایی دولت، افزود: تفویض اختیارات به استانها فرصت ارزشمندی برای توسعه زیرساختهای لجستیکی است و نباید هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژهها ایجاد شود.
رحمانی نقش شرکتها و پیمانکاران را نیز مهم دانست و تأکید کرد: مجریان طرحها باید با جدیت و پایبندی به تعهدات، پروژهها را بدون وقفه پیش ببرند.
در این جلسه، موضوع ایجاد مرکز لجستیک در نقده و مزایا و چالشهای آن بررسی شد. همچنین گزارشی از سرشماری کشاورزی استان در سال گذشته ارائه و مهمترین برنامههای توسعهای سال جاری استان مرور شد.
تسریع در اجرای طرحهای نیمهتمام، بهبود فضای سرمایهگذاری، توجه به پروژههای عمرانی اولویتدار شهرستانها، بررسی روند اجرای اسناد توسعه شهرستانی و وضعیت تخصیص اعتبارات به طرحهای روستایی و زیرساختهای حملونقل از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
