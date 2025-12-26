سلیمانی: ۳۰۰ هکتار از تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی در این زمینه افزود: با ورود روانآبها به کانالها و زهکشهای منتهی به تالاب کانی برازان، ۳۰۰ هکتار از پهنه آبی این تالاب احیا و هم اکنون بیش از یک میلیون مترمکعب آب در این تالاب ذخیره شده است.
وی ادامه داد: تالاب کانی برازان این شهرستان پس از احیا با روان آبهای ناشی از بارش باران و برف، میزبان غازهای خاکستری مهاجر شد.
سلیمانی اظهار کرد: ورود غازهای خاکستری مهاجر به تالاب کانی برازان مهاباد در قالب دستههای ۱۰ تایی به منظور استراحت و تغذیه، نشان میدهد که این تالاب دوباره به عنوان زیستگاهی مطلوب احیا شده و اکنون علاوه بر غازهای خاکستری میزبان صدها قطعه پرنده آبزی و کنارآبزی از جمله خوتکا، چنگر، اردک سرسبز، آن قوت و آبچلیک است.
وی گفت: روند خشک شدن تالاب بینالمللی کانی برازان از اواسط شهریورماه شدت گرفت و تا مهرماه بخشهای وسیعی از آن خشک شد، اما بارشهای اخیر بار دیگر حیات را به این تالاب بازگرداند.
سلیمانی افزود: با خشک شدن تالاب کانی برازان مهاباد، پرندگان مهاجر و بومی به دلیل بحران کمآبی ناچار به مهاجرت به سایر تالابها و زیستگاههای اقماری دریاچه ارومیه از جمله تالابهای حسنلو و سولدوز نقده شدند.
وی، با بیان اینکه تالاب بین المللی کانی برازان در مسیر کریدور مهاجرت پرندگان از مناطق شمالی به جنوب قرار دارد، تصریح کرد: این تالاب زیستگاه جوجه آوری گونههای در معرض انقراض نظیر اردک سرسفید، اردک سرحنایی و سایر گونههای حفاظتشده به شمار میرود و از اهمیت زیستمحیطی بالایی برخوردار است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد ابراز امیدواری کرد، با احیای کامل تالاب کانیبرازان مهاباد، این تالاب به یکی از تالابهای زمستان گذران انواع پرندگان مهاجر و بومی تبدیل و در صورت تأمین حق آبه تالاب در فصل تابستان روند خشک شدن آن متوقف و دوباره تکرار شود.
تالاب و پناهگاه حیات وحش کانیبرازان در ۳۰ کیلومتری مهاباد واقع شده و به عنوان بیست وچهارمین تالاب کشور در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است و نخستین سایت رسمی پرندهنگری کشور نیز به شمار میرود.
