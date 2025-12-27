  1. استانها
رحمانی: انتخابات، نماد مردم‌سالاری و وحدت ملی است

ارومیه-استاندار آذربایجان‌غربی گفت: انتخابات جلوه‌ای روشن از مردم‌سالاری دینی و از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی است و باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن آمادگی کامل وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شنبه شب در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: لازم است اقدامات تبیینی مناسبی در این حوزه انجام شود و فرمانداران تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات را پیش‌بینی کنند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت آموزش جامع عوامل اجرایی در انتخابات الکترونیک و آشنایی کامل آنان با قانون انتخابات، خاطرنشان کرد: ما به عنوان مجریان انتخابات، امانت‌دار آرای مردم هستیم و باید برگزاری انتخاباتی سالم در کنار انتخاباتی پرشور را سرلوحه کار قرار دهیم.

استاندار آذربایجان‌غربی به مدیریت و آماده‌سازی فضای مجازی برای برگزاری انتخابات نیز اشاره کرده و افزود: مردم باید آگاه شوند که اخبار و اطلاعات انتخاباتی را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و امیدآفرینی در جامعه در دستور کار همه عوامل اجرایی باشد.

رحمانی همچنین حفظ وحدت و همدلی را خط قرمز انتخابات دانسته و اضافه کرد: با هرگونه تفرقه‌افکنی در آستانه انتخابات برخورد قانونی خواهد شد و اقدامات پیشگیرانه برای تقویت انسجام اجتماعی ضروری است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: قطعاً با آمادگی کامل و همدلی موجود، شاهد انتخاباتی باشکوه و مقتدرانه خواهیم بود و ان‌شاءالله مردم بار دیگر حماسه‌ای ماندگار خلق خواهند کرد.

جلسه ستاد انتخابات استان امشب با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، اعضای ستاد انتخابات استان و فرمانداران برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، هیأت‌های اجرایی و نظارتی برای برگزاری انتخابات پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین‌بخشی و رعایت کامل قوانین و مقررات انتخاباتی تأکید شد.

همچنین اعضای ستاد انتخابات استان گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اجرایی، فناوری اطلاعات، امنیت، اطلاع‌رسانی و آموزش عوامل اجرایی ارائه کرده و مقرر شد روند آمادگی‌ها با جدیت بیشتری ادامه یابد.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سراسر استان همزمان با سایر نقاط کشور برگزار خواهد شد.

