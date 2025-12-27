به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شنبه شب در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: لازم است اقدامات تبیینی مناسبی در این حوزه انجام شود و فرمانداران تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات را پیشبینی کنند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت آموزش جامع عوامل اجرایی در انتخابات الکترونیک و آشنایی کامل آنان با قانون انتخابات، خاطرنشان کرد: ما به عنوان مجریان انتخابات، امانتدار آرای مردم هستیم و باید برگزاری انتخاباتی سالم در کنار انتخاباتی پرشور را سرلوحه کار قرار دهیم.
استاندار آذربایجانغربی به مدیریت و آمادهسازی فضای مجازی برای برگزاری انتخابات نیز اشاره کرده و افزود: مردم باید آگاه شوند که اخبار و اطلاعات انتخاباتی را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و امیدآفرینی در جامعه در دستور کار همه عوامل اجرایی باشد.
رحمانی همچنین حفظ وحدت و همدلی را خط قرمز انتخابات دانسته و اضافه کرد: با هرگونه تفرقهافکنی در آستانه انتخابات برخورد قانونی خواهد شد و اقدامات پیشگیرانه برای تقویت انسجام اجتماعی ضروری است.
استاندار آذربایجان غربی افزود: قطعاً با آمادگی کامل و همدلی موجود، شاهد انتخاباتی باشکوه و مقتدرانه خواهیم بود و انشاءالله مردم بار دیگر حماسهای ماندگار خلق خواهند کرد.
جلسه ستاد انتخابات استان امشب با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، اعضای ستاد انتخابات استان و فرمانداران برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت آمادگی دستگاههای اجرایی، هیأتهای اجرایی و نظارتی برای برگزاری انتخابات پیشرو مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم برنامهریزی دقیق، هماهنگی بینبخشی و رعایت کامل قوانین و مقررات انتخاباتی تأکید شد.
همچنین اعضای ستاد انتخابات استان گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزههای اجرایی، فناوری اطلاعات، امنیت، اطلاعرسانی و آموزش عوامل اجرایی ارائه کرده و مقرر شد روند آمادگیها با جدیت بیشتری ادامه یابد.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی، روز ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در سراسر استان همزمان با سایر نقاط کشور برگزار خواهد شد.
