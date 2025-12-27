  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

تجهیزات پزشکی جدید به مراکز درمانی هرمزگان الحاق شد

بندرعباس- رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: محموله تجهیزات تشخیصی و درمانی در قالب نهضت سلامت وارد چرخه خدمات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با تشریح جزئیات این محموله تجهیزات پزشکی گفت: این تجهیزات شامل ۷ دستگاه رادیولوژی موبایل، ۴ دستگاه ماموگرافی، ۵ دستگاه سی‌آرم، یک دستگاه اکوکاردیوگرافی، ۲ دستگاه سونوگرافی پیشرفته، ۲ دستگاه سونوگرافی جنرال مبله و ۴ دستگاه لاپاراسکوپ است که با هدف ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی در مناطق مختلف استان تأمین شده‌اند.

وی درباره کاربرد این تجهیزات توضیح داد: رادیولوژی موبایل دستگاهی قابل حمل برای تصویربرداری با اشعه ایکس است که امکان انجام رادیولوژی در کنار تخت بیمار را فراهم می‌کند و برای بیمارانی که امکان جابه‌جایی ندارند، کاربرد ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: ماموگرافی نیز دستگاهی تخصصی برای بررسی بافت پستان و تشخیص زودهنگام سرطان پستان است که با استفاده از اشعه ایکس با دوز پایین انجام می‌شود.

شاهرخی با اشاره به دستگاه سی‌آرم بیان کرد: این دستگاه تصویربرداری سه‌بعدی با اشعه ایکس، تصاویر دقیق و لحظه‌ای را در حین جراحی‌هایی مانند ارتوپدی و جراحی‌های اعصاب فراهم می‌کند و در اقداماتی نظیر آنژیوگرافی و خارج کردن اجسام خارجی از بدن نیز کاربرد دارد.

وی سونوگرافی را یکی از ایمن‌ترین روش‌های تشخیصی دانست و افزود: سونوگرافی با استفاده از امواج فراصوت، اندام‌ها و بافت‌های داخلی بدن را بررسی می‌کند و به دلیل ایمنی بالا، حتی برای بررسی جنین در زنان باردار نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.این دستگاه‌ها به صورت ثابت (مبله) و قابل حمل (پرتابل) در مراکز درمانی به کار گرفته می‌شوند.

شاهرخی عنوان کرد: اکوکاردیوگرافی نیز دستگاهی تخصصی برای بررسی ساختار و عملکرد قلب است و تجهیزات لاپاراسکوپی امکان انجام جراحی‌های کم‌تهاجمی با دوره نقاهت کوتاه‌تر و عوارض کمتر را فراهم می‌کنند.

