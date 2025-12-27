تجهیزات پزشکی جدید به مراکز درمانی هرمزگان الحاق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با تشریح جزئیات این محموله تجهیزات پزشکی گفت: این تجهیزات شامل ۷ دستگاه رادیولوژی موبایل، ۴ دستگاه ماموگرافی، ۵ دستگاه سی‌آرم، یک دستگاه اکوکاردیوگرافی، ۲ دستگاه سونوگرافی پیشرفته، ۲ دستگاه سونوگرافی جنرال مبله و ۴ دستگاه لاپاراسکوپ است که با هدف ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی در مناطق مختلف استان تأمین شده‌اند.

وی درباره کاربرد این تجهیزات توضیح داد: رادیولوژی موبایل دستگاهی قابل حمل برای تصویربرداری با اشعه ایکس است که امکان انجام رادیولوژی در کنار تخت بیمار را فراهم می‌کند و برای بیمارانی که امکان جابه‌جایی ندارند، کاربرد ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: ماموگرافی نیز دستگاهی تخصصی برای بررسی بافت پستان و تشخیص زودهنگام سرطان پستان است که با استفاده از اشعه ایکس با دوز پایین انجام می‌شود.

شاهرخی با اشاره به دستگاه سی‌آرم بیان کرد: این دستگاه تصویربرداری سه‌بعدی با اشعه ایکس، تصاویر دقیق و لحظه‌ای را در حین جراحی‌هایی مانند ارتوپدی و جراحی‌های اعصاب فراهم می‌کند و در اقداماتی نظیر آنژیوگرافی و خارج کردن اجسام خارجی از بدن نیز کاربرد دارد.

وی سونوگرافی را یکی از ایمن‌ترین روش‌های تشخیصی دانست و افزود: سونوگرافی با استفاده از امواج فراصوت، اندام‌ها و بافت‌های داخلی بدن را بررسی می‌کند و به دلیل ایمنی بالا، حتی برای بررسی جنین در زنان باردار نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.این دستگاه‌ها به صورت ثابت (مبله) و قابل حمل (پرتابل) در مراکز درمانی به کار گرفته می‌شوند.

شاهرخی عنوان کرد: اکوکاردیوگرافی نیز دستگاهی تخصصی برای بررسی ساختار و عملکرد قلب است و تجهیزات لاپاراسکوپی امکان انجام جراحی‌های کم‌تهاجمی با دوره نقاهت کوتاه‌تر و عوارض کمتر را فراهم می‌کنند.