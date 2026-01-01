به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک استانداری هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به محرومیت‌های تاریخی برخی مناطق جزیره‌ای استان، گفت: با تخصیص ۱۵ متخصص و ۲۴ ساعته کردن خدمات اورژانس در جزیره هرمز، یک مدل کم‌نظیر و نوین خدمت‌رسانی در حال اجرا است که تجربه‌ای موفق و قابل الگوبرداری در حوزه سلامت به شمار می‌آید.

محمد آشوری تازیانی افزود: از پنجم دی‌ماه، طالبیان و تیم تخصصی خود در جزیره مستقر شده و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بیماران اورژانسی در همان محل تحت مراقبت قرار می‌گیرند. این اقدام نه تنها از اعزام‌های اضطراری جلوگیری می‌کند، بلکه خدمات درمانی مستقیم و فوری به مردم ارائه می‌دهد.

استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از طالبیان و دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیان کرد: این تفاهم‌نامه بخشی از تلاش‌های مستمر برای ارتقای شاخص‌های سلامت استان است و هدف نهایی، رسیدن به وضعیت مطلوب خدمات بهداشتی و درمانی در تمام مناطق استان و کاهش محرومیت‌های تاریخی است.

وی تصریح کرد: مردم جزیره هرمز به دلیل سابقه خدمات تاریخی خود، در اولویت قرار دارند و سایر مناطق محروم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، خلاءهای خدمات درمانی و بهداشتی به‌طور کامل جبران شود.

پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از استقرار شبانه‌روزی متخصصان طب اورژانس در جزیره هرمز خبر داد و گفت: با این اقدامات، بیماران اورژانسی در همان محل اولیه درمان و پایدارسازی می‌شوند و در صورت نیاز، اعزام به مراکز درمانی اصلی انجام خواهد شد. وی نیز در این آئین با اشاره به محدودیت‌های پیشین در ارائه خدمات اورژانس در جزیره هرمز، اظهار داشت: از پنجم دی‌ماه، متخصصان طب اورژانس به صورت ۲۴ ساعته در جزیره مستقر شده‌اند و خدمات درمان اولیه و پایدارسازی علائم حیاتی بیماران اورژانسی را ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های مشابه در جزایر ابوموسی و مناطق کمتر برخوردار استان نیز اجرایی خواهد شد،

شاهرخی افزود: علاوه بر این، متخصص داخلی، رادیولوژی و زنان نیز به صورت برنامه‌ریزی شده در جزیره حضور دارند و تجهیزات مورد نیاز از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، خیرین و مساعدت وزارت بهداشت تأمین شده است. در قالب نهضت سلامت، سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی، رادیوگرافی پرتابل، دستگاه بیوگرافی و تجهیزات آزمایشگاهی نیز در جزیره فعال شده است.

شاهرخی در پایان تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دو دستگاه دیالیز نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد تا بیماران دیالیزی نیز بدون نیاز به اعزام خدمات دریافت کنند. این اقدامات با هدف افزایش عدالت در ارائه خدمات درمانی و کاهش چالش‌های اضطراری بیماران در جزایر اجرا شده و در آینده مشابه آن در جزایر ابوموسی و دیگر مناطق کمتر برخوردار استان انجام خواهد شد.