اخبار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصص پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مصرف سالاد و سبزیجات و استفاده از میوه جات دو تا سه نوبت در روز و 6 الی 8 لیوان آب در روز به همگان توصیه می شود.

بهزاد حیدرپور تاکید کرد: مصرف انواع فست فودها، استفاده بیش از دو ساعت در روز از تلویزیون یا کامپیوتر و مصرف انواع نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی و تنقلات کم ارزش را از عوامل مهم چاقی و اضافه وزن در جامعه دانست.

وی از مردم خواست ضمن خودداری از مصرف روغن جامد و کاهش مصرف سایر روغن ها روزانه 30 دقیقه فعالیت بدنی یا پیاده روی داشته باشند برای کاهش وزن از روش ها و رژیم غذایی خودسرانه پرهیز کنند.

مراجعه ماهانه 60 هزار بیمار به کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

محمود فخری گفت: تعرفه همه خدمات این مرکز دولتی بوده و به میزان 60 درصد کمتر از مراکز خصوصی است.

ماهیانه 60 هزار بیمار به کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مراجعه می نمایند.

مدیر داخلی پلی کلینیک مهدیه گفت: در این پلی کلینیک تعداد 35 متخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف پزشکی مشغول انجام خدمت به مردم هستند که از این میان تعداد 9 نفر فوق تخصص و 26 نفر متخصص هستند و نیز در کلینیک ویژه مرکز آموزشی ، درمانی دکتر محمد کرمانشاهی تعداد 4 فوق تخصص و 2 متخصص حضور دارند.

محمود فخری با اشاره به وجود آزمایشگاه های پاتولوژی، میکروبیولوژی و هماتولوژی در این مرکز افزود: در پلی کلینیک مهدیه علاوه بر حضور متخصصان متعدد، خدمات گوناگون پاراکلینیکی از جمله بینایی سنجی، شنوایی سنجی، فیزیوتراپی، نوار عصب و عضله، نوار مغز، نوار چشم، کنترل ضربان جنین، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی، کولونسکپی، آندوسکپی، آنتروپومتری، رادیولوژی و سونوگرافی و در کلینیک دکتر محمد کرمانشاهی اکوی قلب اطفال و شیمی درمانی نیز به مددجویان ارائه می شود.

فخری با اشاره به تغییرات فیزیکی ساختمان پلی کلینیک مهدیه همچون دیوارپوش کردن دیوارها و مطب ها ، صندلی های انتظار متعدد، ساماندهی دریافت قبض در دو صندوق علاوه بر باجه بانک و نیز تجهیز مطب ها به لوازم معاینه جدید، کامپیوتر و ارتباط اینترنت به راه اندازی سیستم نوبت دهی آزمایشگاه اشاره کرده و گفت برنامه ریزی سیستم نوبت دهی مطب ها نیز درحال انجام است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه درخصوص تعرفه خدمات در این پلی کلینیک گفت : تعرفه همه خدمات این مرکز دولتی بوده و به میزان 40 درصد مراکز خصوصی یا به عبارتی60 درصد کمتر است.

اختراع " تیوب دستگاه رادیولوژی با فن آوری نانوسیال" توسط دکتر دهلقی

ایده استفاده از نانوسیال ها در ساخت لامپ مولد اشعه ایکس نخستین بار در جهان توسط این مخترع جوان با این اختراع به ثبت رسید.

" تیوب دستگاه رادیولوژی با فن آوری نانوسیال" با مالکیت دکتر وهاب دهلقی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ثبت رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت: روشهای متداول ساخت تیوب اشعه ایکس با تکنولوژی آند ثابت و دوار برای کاهش گرمای تولیدی در تیوب اشعه و انتقال حرارت آن از طریق شیشه لامپ اشعه و روغن اطراف آن ضرورت استفاده از نانوسیالات را بجای روغن معمولی تیوب و با هدف انتقال حرارت سریع با کیفیت و راندمان بالا موجب می شود.

وهاب دهلقی هدف از این اختراع را استفاده از نانوسیال مناسب بجای روغن لامپ اشعه ایکس جهت افزایش راندمان انتقال حرارت و افزایش کارائی و مقاومت تیوب رادیولوژی‏‎‏‏ دانست.

مدیرگروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه درخصوص روش اجرا گفت: این اختراع با شبیه سازی مدل تیوب با استفاده از المنت حرارتی با مقاومت متغیر، اندازه گیری میزان حرارت تولید شده و نرخ انتقال آن به بیرون از تیوب، اندازه گیری ضریب انتقال حرارت با نانوسیالات مختلف و طراحی و ساخت تیوب با استفاده از نانوسیال منتخب به نتیجه رسیده است.

این مخترع کرمانشاهی با اشاره به مزایای اختراع خود یعنی استفاده از نانوسیال به جای روغن اطراف تیوب اشعه ایکس گفت: می توان با استفاده از این اختراع انتقال حرارت را به مقدار قابل توجهی افزایش داد که این عمل افزایش راندمان تولید اشعه ایکس، افزایش توانایی و کارائی لامپ در اکسپوزهای مداوم و طولانی، افزایش عمر مفید تیوب اشعه ایکس، افزایش زمان تصویربرداری و وضوح بیشتر تصاویر و نیز کاهش قیمت تجهیزات پرتوزا را سبب خواهد شد.