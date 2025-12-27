به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق به هیچ وجه مورد رضایت مجلس نیست و حتماً باید اصلاح شود تا بودجه به سند رفاه عمومی تبدیل شود.

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس، هدف اصلی قوه مقننه را تقویت دولت دانست و افزود: رویکرد مجلس تقابل با دولت نیست، بلکه ترمیم و کمک به رفع ضعف‌هاست تا فرصت‌های بیشتری برای کشور ایجاد شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه معیشت مردم، محور اصلی تصمیمات بودجه‌ای مجلس است، تصریح کرد: سند بودجه باید سند توسعه و رفاه باشد و نباید اجازه داد به سند تورم و نارضایتی عمومی تبدیل شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به اختلاف‌نظر مجلس و دولت در حوزه حقوق و دستمزد گفت: مجلس بودجه‌ای را تصویب نخواهد کرد که در آن افزایش واقعی حقوق کارکنان و بازنشستگان دیده نشده باشد.

وی یکی از نیازهای اساسی کشور در شرایط کنونی را تصمیم‌گیری‌های شجاعانه اقتصادی عنوان کرد و افزود: راهکارهای مهار تورم و کنترل قیمت ارز و طلا به‌طور کامل بررسی شده و اکنون زمان اجرای این تصمیمات با یک گفتمان مشترک و قوی است تا منافع آن مستقیماً به سفره مردم بازگردد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تقدیر از عملکرد استاندار همدان، اقدامات انجام شده در این استان را پرقدرت توصیف کرد و گفت: همدان امروز شاهد شکل‌گیری یک انقلاب عمرانی است.

حاجی‌بابایی پروژه رینگ سوم ۲۵۰ هکتاری شهر همدان را یکی از طرح‌های مهم شهری دانست و اضافه کرد: این پروژه با باز کردن بن‌بست‌های شهری، حل معضل ترافیک و ارتقای جایگاه همدان، تحولی اساسی در ساختار شهری ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به رشد پرداخت تسهیلات ازدواج در استان بیان کرد: در شش‌ماهه نخست سال، ماهیانه حدود ۶۵۰ نفر از تسهیلات ازدواج بهره‌مند می‌شدند، اما این رقم در ماه‌های اخیر به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در ماه رسیده که نشان‌دهنده کارآمدی نظام اجرایی استان است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین تکلیف و اختصاص ردیف بودجه برای طرح «حکمت» را از اخبار مهم استان برشمرد و گفت: این پروژه گردشگری فرهنگی با هدف اتصال زنجان به همدان و پیوند مفاخر بزرگی چون شیخ اشراق و بوعلی‌سینا طراحی شده و هزار میلیارد تومان اعتبار در جدول ۲ بودجه کشور برای آن پیش‌بینی شده است.

حاجی‌بابایی در پایان بر نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی تأکید کرد و گفت: نقد با تخریب تفاوت دارد؛ نقد برای اصلاح است، اما تخریب ناامیدی ایجاد می‌کند. وظیفه مسئولان و رسانه‌ها بیان همزمان خدمات و پیگیری مشکلات مردم است.