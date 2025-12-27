نادرالاصلی: زنگ خطر آب و هوا در اصفهان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اسلامی استان اصفهان با اشاره به برگزاری پنجمین نشست مشترک شوراهای شهرستان‌ها اظهار کرد: طی چهار سال گذشته، این جلسات با هدف ایجاد ارتباط گسترده‌تر میان شوراهای شهرستان‌ها، شورای استان و مرکز استان شکل گرفت و اکنون می‌توان گفت که به الگویی نوین و اثرگذار در مدیریت شورایی استان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این نشست‌ها با همراهی و اجماع رؤسای شوراهای شهرستان‌ها برگزار شده، افزود: در نخستین جلسه که در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار شد، ارتباط مجازی با معاون عمرانی استاندار برقرار شد و در ادامه، معاونان استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان به‌صورت مستمر در این جلسات حضور پیدا کردند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اصفهان با تأکید بر ضرورت تداوم این تعاملات گفت: هدف اصلی از برگزاری این نشست‌ها، ایجاد هم‌افزایی فکری، تقویت ارتباطات و امکان طرح مستقیم مسائل و مطالبات شهرستان‌ها با مدیران ارشد استان بود که خوشبختانه بازخوردهای مثبتی از سوی اعضای شوراها در این زمینه دریافت شده است.

نادرالاصلی با اشاره به حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در این نشست‌ها تصریح کرد: در همین چارچوب، جلسات مستقیمی با مسئولان راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مهم استان برگزار شد که این روند منظم، فرصت مناسبی برای بیان بی‌واسطه مشکلات شهرستان‌ها فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در نشست امروز نیز با توجه به حضور مسئولان ارشد استان، تلاش شد این جلسه در کنار سایر برنامه‌ها برگزار شود تا اعضای شورای استان و رؤسای شوراهای شهرستان‌ها بتوانند دغدغه‌ها و مطالبات خود را مستقیماً مطرح کنند، چراکه این موقعیت‌ها برای مجموعه شورایی بسیار ارزشمند است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اصفهان با اشاره به جایگاه ملی اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان و استان اصفهان همواره نقش ویژه‌ای در کشور داشته‌اند و هر موفقیتی که برای شهر اصفهان رقم می‌خورد، افتخار کل استان محسوب می‌شود. گزارش‌های ارائه‌شده از وضعیت شهر و استان، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، نشان‌دهنده تلاش‌های قابل توجه انجام‌شده است.

نادرالاصلی با بیان اینکه با وجود محدودیت‌های مالی و فشارهای اقتصادی بر مردم، اقدامات مؤثری در مدیریت شهری صورت گرفته است، افزود: عملکرد ارائه‌شده در حوزه شهری قابل قبول و امیدوارکننده بود، اما لازم است مسائل کلان و چالش‌های اساسی استان با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی مهم‌ترین دغدغه امروز استان را مسائل زیست‌محیطی دانست و گفت: آلودگی هوا و مشکلات محیط زیست به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اصفهان تبدیل شده و در برخی آمارها، این شهر در زمره استان‌های با نرخ بالای مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا قرار دارد که زنگ خطری برای سلامت جامعه است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اصفهان با تأکید بر بحران آب تصریح کرد: خشکی زاینده‌رود و احتمال قطعی آب شرب برای جمعیت ۵.۵ میلیونی استان، موضوعی بسیار جدی است؛ چراکه توزیع آب شرب به‌صورت رینگی در سراسر استان انجام می‌شود و وابستگی مستقیمی به زاینده‌رود دارد.

نادرالاصلی با اشاره به وضعیت تاریخی این رودخانه گفت: زاینده‌رود همواره رودخانه‌ای زنده و جاری بوده و نسل‌های مختلف اصفهانی خاطره‌ای از خشکی آن نداشته‌اند، اما امروز به‌دلیل برداشت‌های مازاد، تحمیل مصارف جدید و فشارهای فزاینده، این شریان حیاتی با بحرانی جدی مواجه شده است.

وی با اشاره به اقدامات دولت‌های مختلف در این زمینه افزود: دولت شهید آیت‌الله رئیسی تلاش‌های مؤثری برای حل مشکلات زاینده‌رود انجام داد که به نتیجه نهایی نرسید و اکنون نیز دولت جدید پیگیر این موضوع است، هرچند همچنان موانع و محدودیت‌های ملی در این مسیر وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: واگذاری بیش از ۷۰ میلیون مترمکعب آب اصفهان به استان یزد در سال ۱۳۷۸ با شرط اجرای پروژه‌هایی مانند تونل و سد سوم کوهرنگ انجام شد، اما با وجود حفر تونل، سد مربوطه ساخته نشد و این موضوع یکی از عوامل اصلی بحران کنونی به شمار می‌رود.

نادرالاصلی با تأکید بر نقش تاریخی و اجتماعی اصفهان گفت: مردم این استان همواره در همه عرصه‌ها پیشگام بوده‌اند و در حوادث مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، شهدای زیادی تقدیم انقلاب کرده‌اند. امیدواریم به برکت این ایثارگری‌ها، از شرایط سخت کنونی نیز عبور کنیم. وی افزود: شوراها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، ظرفیت بالایی در ایجاد امید، نشاط اجتماعی و تشویق به مشارکت حداکثری در انتخابات دارند که باید به‌درستی تقویت و به کشور معرفی شود.