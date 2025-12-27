  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

کرمی: سقف تسهیلات حوزه فرش دستبافت ایلام افزایش یابد

ایلام - استاندار ایلام گفت: باید سقف تسهیلات حوزه فرش دستبافت استان برای متقاضیان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در رویداد فرش دستباف استان با حضور فعالان این حوزه، اظهار کرد: بسیاری از مسائل حوزه فرش دستبافت پیچیده نیستند، اما نیازمند تصمیم‌گیری هماهنگ و پیگیری مستمر هستند.

وی با انتقاد از پایین بودن سقف تسهیلات بانکی برای فرشبافان، بیان کرد: فرشی که ارزش آن گاهی به ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان می‌رسد، با تسهیلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی قابل پشتیبانی نیست و این موضوع نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

وی با بیان اینکه تعداد فعالان این حوزه از حدود ۱۴ هزار نفر به نزدیک ۲ هزار نفر کاهش یافته است، افزود: این آمار نگران‌کننده است و باید علت‌یابی و به‌صورت جدی برای رفع موانع پیش‌روی فرشبافان اقدام شود.

کرمی از تشکیل «کمیته راهبری فرش استان» خبر داد و تصریح کرد: این کمیته با حضور دستگاه‌های مرتبط، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و نمایندگان فرشبافان تشکیل می‌شود و به‌صورت منظم روند حل مشکلات را دنبال خواهد کرد.

استاندار ایلام همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش فرش از تأمین مواد اولیه تا فروش و صادرات تأکید کرد و افزود: با توجه به مرز طولانی استان با کشور عراق، می‌توان بازارهای صادراتی مناسبی برای فرش و صنایع‌دستی ایلام فراهم کرد.

کرمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که فرشباف بدون دغدغه بیمه و تسهیلات فعالیت کند و با حمایت همه‌جانبه، شاهد رونق دوباره این هنر صنعت و افزایش اشتغال در استان باشیم.

