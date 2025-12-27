کرمی: سقف تسهیلات حوزه فرش دستبافت ایلام افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در رویداد فرش دستباف استان با حضور فعالان این حوزه، اظهار کرد: بسیاری از مسائل حوزه فرش دستبافت پیچیده نیستند، اما نیازمند تصمیمگیری هماهنگ و پیگیری مستمر هستند.
وی با انتقاد از پایین بودن سقف تسهیلات بانکی برای فرشبافان، بیان کرد: فرشی که ارزش آن گاهی به ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان میرسد، با تسهیلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی قابل پشتیبانی نیست و این موضوع نیازمند پیگیری در سطح ملی است.
وی با بیان اینکه تعداد فعالان این حوزه از حدود ۱۴ هزار نفر به نزدیک ۲ هزار نفر کاهش یافته است، افزود: این آمار نگرانکننده است و باید علتیابی و بهصورت جدی برای رفع موانع پیشروی فرشبافان اقدام شود.
کرمی از تشکیل «کمیته راهبری فرش استان» خبر داد و تصریح کرد: این کمیته با حضور دستگاههای مرتبط، بانکها، تأمین اجتماعی و نمایندگان فرشبافان تشکیل میشود و بهصورت منظم روند حل مشکلات را دنبال خواهد کرد.
استاندار ایلام همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش فرش از تأمین مواد اولیه تا فروش و صادرات تأکید کرد و افزود: با توجه به مرز طولانی استان با کشور عراق، میتوان بازارهای صادراتی مناسبی برای فرش و صنایعدستی ایلام فراهم کرد.
کرمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که فرشباف بدون دغدغه بیمه و تسهیلات فعالیت کند و با حمایت همهجانبه، شاهد رونق دوباره این هنر صنعت و افزایش اشتغال در استان باشیم.
