به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر شنبه در دویست و ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان، جزئیات و چالش‌های فرآیند برگزاری انتخابات پیش‌رو را تشریح کرد و افزود: عملیات اجرایی انتخابات از چند ماه گذشته آغاز شده و تا پیش از روز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تفاوت بنیادین این دوره با ادوار گذشته، تاکید کرد: «انتخابات آینده به صورت تمام‌الکترونیک و از مرحله احراز هویت تا اخذ رأی برگزار می‌شود این در حالی است که در سیستم نیمه‌الکترونیک گذشته، در صورت قطعی ارتباط، رأی‌گیری به روش سنتی ادامه می‌یافت.

معاون استاندار افزود: در مدل جدید، اگر کوچک‌ترین اخلال یا قطعی در فرآیند ایجاد شود، انتخابات کاملاً مختل شده و هیچ بخشی از آن قابل برگزار نیست، این وضعیت می‌تواند به ازدحام و تجمع نامنظم رای‌دهندگان بینجامد.

ضرورت تقویت زیرساخت در برابر تهدیدات سایبری

درویشی با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، دلیل این امر را تهدیدات سایبری دشمنان و همچنین تجربیات کسب‌شده از حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مراقبت ویژه برای پیشگیری از اخلال الکترونیکی بسیار ضروری است و نیاز به اعتبار ویژه‌ای دارد، ادامه داد: از تمام دستگاه‌های اجرایی، به ویژه نهادهای فعال در حوزه پدافند غیرعامل، درخواست داریم تا برای تقویت این زیرساخت‌ها کمک کنند.

معاون استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مشارکت مردمی و هزینه‌های انتخاباتی پرداخت و افزود: برای افزایش مشارکت، ارتباط با گروه‌های مختلف و اطلاع‌رسانی گسترده نیازمند تخصیص هزینه است و همچنین نیروهای اجرایی باید دوره‌های آموزشی لازم را بگذرانند.

درویشی به یک تغییر مهم در نحوه کمک نهادها اشاره کرد و افزود: در این دوره، برخلاف گذشته که فقط کمک‌های نیرویی و تجهیزاتی مجاز بود، کمک مالی دستگاه‌ها نیز برای برگزاری انتخابات مجاز اعلام شده است.

وی در تشریح کمک‌های مالی گفت: وزارت کشور به ازای هر صندوق رأی به استان‌ها کمک می‌کند، اما بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد این اعتبار، به حق‌الزحمه نیروهای عملیاتی در روز رأی‌گیری اختصاص می‌یابد که به صورت اضافه‌کار پرداخت می‌شود.

درخواست برای تأمین به‌موقع اعتبارات

در پایان، ایوب درویشی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار، بر لزوم «تأمین به موقع اعتبارات مورد نیاز برای تأمین تجهیزات لازم» تاکید کرد تا فرآیند برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک با موفقیت و بدون وقفه انجام شود.