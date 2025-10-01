به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به لزوم داشتن ساختار مشخص و منظم در فعالیت کمیتههای انتخاباتی، تاکید کرد که حضور فعال رؤسای کمیتهها در جلسات ضروری است و مدیریت کمیته نباید بهصورت فردی انجام شود. درویشی اظهار داشت: کمیتهها باید برنامههای مدون و زمانبندیشده ارائه دهند و گزارشهای مستمر خود را به دبیرخانه ستاد انتخابات ارسال کنند تا فرآیندها هدفمند و موثر پیش برود
وی همچنین به نقش کلیدی دفترهای شهری و روستایی اشاره کرد و افزود این دفاتر به دلیل ارتباط مستقیم با اعضای شوراهای شهر و روستا و ساختارهای مدیریتی شهری، میتوانند نقطه اتکای مهمی در جذب مشارکت مردمی باشند. درویشی ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی با وزارت کشور در زمینه آموزشهای انتخاباتی خاطرنشان کرد؛ برنامههای آموزشی باید از هماکنون طراحی و اجرا شود و دبیرخانه با همکاری سایر بخشها مسئولیت تدوین تقویم آموزشی را بر عهده دارد.
از دیگر موضوعات مورد تأکید درویشی، اهمیت تأمین منابع مالی و پشتیبانی فنی برای برگزاری انتخابات امن و سالم بود. درویشی گفت: با توجه به تهدیدات احتمالی در حوزه فناوری اطلاعات، باید امنیت زیرساختها بهخصوص در زمینه نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط با انتخابات تقویت شود تا سلامت و دقت آراء حفظ گردد.
معاون استاندار همچنین از اعضای ستاد خواست تا همکاری کامل در اجرای مصوبات کمیتهها داشته باشند و افزود که جلسات کمیتهها باید منظم و مستمر برگزار شود تا هیچ خللی در روند آمادهسازی انتخابات ایجاد نگردد.
