سالم مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل شهرداری پاوه برای مواجهه با شرایط جوی پیشرو خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری پیش از ورود به فصل بارندگی، با برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری، تدابیر، هماهنگی و برنامهریزی لازم به منظور آمادگی هرچه بیشتر اندیشیده شد.
وی افزود: پس از این برنامهریزیها، اقدامات لازم در راستای رفاه حال شهروندان و ایجاد تردد ایمن در معابر شهری به عمل آمد که از جمله آنها میتوان به اورهال و تجهیز ماشینآلات، لایروبی تمامی نقاط و کانالهایی که احتمال آبگرفتگی داشتند، تهیه و ذخیره شن و نمک مورد نیاز برای مقابله با یخزدگی معابر اشاره کرد.
شهردار پاوه ادامه داد: مخازن شن و نمک در تمامی نقاط مورد نیاز سطح شهر جانمایی و تعبیه شدهاند تا در صورت بروز یخبندان و بارش برف، اقدامات لازم با سرعت انجام شود.
مرادی تصریح کرد: اکنون با توجه به صدور هشدار هواشناسی مبنی بر بارش برف سنگین و کاهش محسوس دما در روزهای پیشرو، بحمدالله شهرداری پاوه آمادگی لازم جهت خدمترسانی به شهروندان و مقابله با بحرانهای احتمالی را دارد و نیروهای خدمات شهری و آتشنشانی در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با بیان اینکه هماهنگی لازم با مالکان بیلهای بکهو و کمپرسی شخصی نیز انجام شده است، گفت: در صورت نیاز این تجهیزات بهصورت اجارهای به کار گرفته خواهند شد تا روند خدماترسانی با اختلال مواجه نشود.
شهردار پاوه در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی از جمله خودداری از ترددهای غیرضروری، احتیاط در رانندگی، رعایت سرعت مطمئنه، همراه داشتن زنجیرچرخ و همکاری در عدم پارک خودرو در حاشیه معابر اصلی برای تسهیل عملیات برفروبی، شهرداری را در ارائه بهتر خدمات یاری کنند و یادآور شد: شماره ۱۳۷ شهرداری و شمارههای سازمانهای امدادی بهصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شهروندان هستند.
