آمادگی کامل خدمات شهری کرمانشاه برای مقابله با یخبندان

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد یزدانی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه، عصر شنبه در جلسه با معاونین مناطق هشتگانه شهرداری، که در سالن جلسات این معاونت برگزار شد، از آمادگی کامل این مجموعه برای مقابله با یخبندان و بارش احتمالی برف در هفته جاری خبر داد و گفت: تمهیدات لازم از جمله ذخیره شن و نمک و خرید محلول ضدیخ برای حفظ ایمنی معابر شهری پیشبینی شده است.
سجاد یزدانی با اشاره به ضرورت آمادگی کامل برای شرایط جوی پیشرو، اظهار کرد: کیسههای شن و نمک در تمامی نقاط شهر کرمانشاه جانمایی شده و نیروهای خدمات شهری در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: امسال یک هزار تن شن و نمک برای مقابله با یخزدگی معابر ذخیرهسازی شده که در ستادهای برفروبی مناطق تقسیم شده و پیش از هر بار بارش برف یا بروز یخزدگی در سطح معابر مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون شهردار کرمانشاه تصریح کرد: برای استفاده شهروندان، ۱۲۰ مخزن شن و نمک در مناطق هشتگانه آماده است و در صورت نیاز، امکان دسترسی سریع به این تجهیزات فراهم میشود. وی همچنین اعلام کرد در صورت افزایش بارش برف یا تشدید یخزدگی، ۱۰۰ مخزن دیگر نیز نصب خواهد شد تا پوشش کاملتری ایجاد شود.
یزدانی همچنین از خرید ۱۶۰ هزار لیتر محلول ضدیخ خبر داد و گفت: این محلولها از شرکتهای دانشبنیان تهیه شده و با استفاده از هشت دستگاه تانکر، در صورت یخزدگی معابر، در سطح خیابانهای شهر پاشش خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی مجموعه خدمات شهری، پیشگیری از بروز مشکلات ترافیکی و حفظ ایمنی شهروندان در روزهای سرد و یخبندان پیشرو است.
