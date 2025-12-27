به گزارش خبرنگار مهر، سعید امیری امروز شنبه در شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سخنانی، اظهار داشت: حوزه درمان، موضوعی است که باید موردتوجه قرار گیرد و باید از منابع مختلف پیگیر تأمین مطالبات این حوزه باشیم.

پیگیری دغدغه‌های پرستاران لرستانی

وی با بیان اینکه افزایش تورم و نرخ کالا و خدمات در حوزه درمان موجب ایجاد بارمالی زیادی برای علوم پزشکی شده است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با جمعیت حدود ۳۰ هزار نفر، زیر هزار نفر نیروی شرکتی دارد و پرداختی آن هم از محل درآمد اختصاصی دانشگاه هست، اما دانشگاه علوم پزشکی لرستان با جمعیت نزدیک به ۱۴ هزار نفر، هزار و ۴۹۶ نیروی شرکتی دارد، پرداخت حقوق و مزایای این نیروها که حدود ۴۲ میلیارد تومان به‌صورت ماهانه بوده از محل درآمدهای اختصاصی است، در این راستا ضرورت دارد که بحث تبدیل وضعیت‌ها به‌طورجدی انجام شود.

رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری خرم‌آباد، ادامه داد: فرسودگی ابزار، وسایل، ناوگان، و… نیز یکی دیگر از هزینه‌های بر دوش دانشگاه علوم پزشکی است که این امر در پرداختی سایر حوزه‌ها و بعضی از اقشار مشکل ایجاد می‌کند.

امیری، تصریح کرد: ما نماینده صنف هستیم، اینجا هم به‌عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً ما به پشتوانه همکاران خودمان اینجا آمده‌ایم، وظیفه خود می‌دانیم که دغدغه صنف خود را مطرح و پیگیری کنیم.

پرداختی پرستاران لرستانی به‌روز شده است

وی با بیان اینکه قبل از عید ما با «زیویار» استاندار اسبق لرستان جلسه داشتیم، آن زمان ما ۱۴ ماه مطالبات تعرفه، اضافه‌کار و… پرستاران را داشتیم، گفت: همین‌الان هم ۱۲ تا ۱۴ میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۱، است.

رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری خرم‌آباد، تأکید کرد: یکی از مشکلات نیروهای شرکتی ما بحث پرداختی‌ها بود که الان با اقدامات صورت‌گرفته از سوی مدیریت دانشگاه هم حقوق و اضافه‌کار این نیروهای شرکتی الان سر ماه پرداخت می‌شود و هم اینکه ۲۳ درصد حق بیمه‌ای که کارفرما باید پرداخت کند، مستقیماً از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت می‌شود.

امیری، تأکید کرد: ما داریم کار «قرضی» انجام می‌دهیم، دریافتی ما از مردم ۱۰ درصد است، مابقی را باید بیمه‌ها پرداخت کنند، همه نیروهای شرکتی توقع دارند که مطالباتشان پرداخت شود، بعضی جاها دیگر می‌طلبد که وزارتخانه کمک کند.

وی با بیان اینکه قبلاً برای مطالبات پرستاران بارها با استانداری، دستگاه قضائی، دیوان محاسبات و… جلساتی را داشته‌ایم، گفت: اما در ۱۰ ماه گذشته، چون رویکردها به سمت پرداخت مطالبات پرسنلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان رفته است، پرداخت به‌روز اضافه‌کار را داشته‌ایم.

رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری خرم‌آباد، افزود: همچنین ۲۳ درصد حق بیمه و مطالبات هم پرداخت شده است.

پرداخت ۵۰ درصد بیمه تکمیلی پرستاران توسط دانشگاه

امیری با بیان اینکه مطالبات همکاران ما مربوط به این دوره دانشگاه نیست و مربوط به ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ است، گفت: در گروه فوریت پزشکی مطالبات ما بیشتر است.

وی همچنین با اشاره به پرداختی‌های مناسبتی در دوره جدید علوم پزشکی لرستان، گفت: همچنین ۵۰ درصد از مبلغ بیمه تکمیلی از ابتدای امسال تا کنون، از سوی دانشگاه پرداخت شده و ۵۰ درصد را نیز خود پرسنل پرداخت می‌کنند.

تعرفه و کارانه پرستاران هم به‌روز شود

رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری خرم‌آباد با تأکید بر اینکه درخواست ما این است که جلسه‌ای با استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شود، چرا که باید از خارج از دانشگاه به دانشگاه کمک شود، گفت: تقابل پرسنل و دانشگاه به هیچ جایی ختم نمی‌شود، ما با هیچ تیم و گروهی نیستیم، ما به دنبال مطالبات به حق پرستاران هستیم.

امیری، تأکید کرد: قطعاً خدمات به بیماران هم بدون وقفه ادامه خواهد داشت، منتظریم همان‌طوری که پرداختی‌ها به‌روز انجام می‌شود، مطالباتی که همکاران در زمینه بحث تعرفه و کارانه هم دارند به‌روز شود.