کاروان سرباز « روایت حبیب» به جویبار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فصل پنجم برنامه «روایت حبیب» از سلسله رویدادهای «کاروان سرباز» با هدف ترویج فرهنگ ایثار، پهلوانی و روایت هنری از ارزش‌های دینی و ملی شامگاه شنبه در سالن ورزشی پهلوان حاجی‌زاده جویبار برگزار شد.

در این مراسم، حسن یزدانی و امیرحسین زارع از قهرمانان نام‌آشنای کشتی ایران و جهان حضور داشتند و مورد استقبال مردم و علاقه‌مندان قرار گرفتند. اجرای برنامه بر عهده رسالت بوذری بود و بخش‌های مختلف مراسم با استقبال گسترده حاضران همراه شد.

همچنین ناصر فیض شاعر و طنزپرداز کشور، غلامرضا صنعتگر خواننده موسیقی آئینی و مرشد محسن میرزاعلی به‌عنوان نقال، با اجرای بخش‌های ادبی، موسیقایی و نقالی، حال‌وهوایی آئینی و حماسی به این رویداد فرهنگی بخشیدند.

برنامه «کاروان سرباز» به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مازندران و با رویکرد پیوند هنر، ورزش پهلوانی و مفاهیم هویتی برگزار می‌شود و «روایت حبیب» یکی از بخش‌های شاخص و پرمخاطب این رویداد در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.