به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری برنامه «روایت حبیب» در شهر جویبار خبر داد و گفت: این برنامه فرهنگی در تاریخ ششم دی‌ماه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ترویج ارزش‌های پهلوانی و ایثارگری در سالن ورزشی پهلوان حاجی‌زاده جویبار برگزار خواهد شد

وی افزود: جویبار، که به عنوان مهد کشتی ایران و پایتخت کشتی جهان شناخته می‌شود، مکان مناسبی برای برگزاری این برنامه است، چرا که فرهنگ پهلوانی در این شهر ریشه دوانده و همواره الگویی برای جوانان بوده است.

رئیس حوزه هنری مازندران گفت: برنامه روایت حبیب با همکاری مسئولین جویبار و تلاش‌های شبانه‌روزی آنها در سالن ورزشی پهلوان حاجی‌زاده جویبار برگزار می‌شود. این مراسم در قالب برنامه‌های هنری مختلفی چون نقالی، شعرخوانی، اجرای آئین پهلوانی و کشتی لوچو و تجلیل از خانواده شهدای کشتی‌گیر جویبار برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: از جمله آیتم‌های ویژه این برنامه می‌توان به نقالی با حضور مرشد میرزا علی، شعرخوانی توسط استاد ناصر فیض، اجرای نمایش‌هایی از پهلوانی و کشتی لوچو (که ریشه در جویبار دارد)، و تجلیل از خانواده‌های شهدای کشتی‌گیر جویبار اشاره کرد.

وی همچنین گفت: در این برنامه، به یکی از پهلوانان برجسته استان مازندران، نشان افتخار «سرباز وطن» اهدا خواهد شد. دو گزینه برای دریافت این نشان، حسن یزدانی و امیرحسین زارع هستند که پس از تأیید، این افتخار به یکی از آنها داده خواهد شد.

حضور هنرمندان ملی و چهره‌های مطرح

معصومی همچنین از حضور هنرمندان برجسته ملی در این برنامه خبر داد و افزود: مراسم روایت حبیب در دیگر استان‌ها از جمله تهران، بوشهر، یزد، فارس و کرمان نیز برگزار خواهد شد و این برنامه با حضور هنرمندان ملی و چهره‌های مطرح فرهنگی در عرصه‌های مختلف، تلاش خواهد کرد تا پیام سردار سلیمانی و ارزش‌های پهلوانی را از طریق هنر به مخاطبان منتقل کند.

وی در پایان اشاره کرد: اختتامیه این برنامه در استان کرمان و بصره برگزار خواهد شد و این مجموعه از برنامه‌ها، به یک رویداد فرهنگی تأثیرگذار تبدیل خواهد شد که از طریق زبان هنر، یاد و خاطره سردار سلیمانی را برای نسل‌های آینده زنده نگه خواهد داشت.