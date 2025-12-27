به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی شنبه شب در مراسم بزرگداشت خواجه عطا، با قدردانی از حضور پرشور مردم هرمزگان، این استان را نماد اصالت، صلابت و صداقت دانست و اظهار کرد: مردم هرمزگان همواره با دریا، صیادی، تجارت و دریانوردی زندگی کردهاند و این پیوند تاریخی، هویت فرهنگی ویژهای برای این منطقه رقم زده است.
هرمزگان، استانی با پیشینهای فراتر از ۷۰۰ سال
وی با اشاره به اسناد تاریخی موجود در کشورهای همجوار از جمله عمان، گفت: آثار و قلعههای تاریخی نشان میدهد که فعالیتهای مردم هرمزگان در حوزه تجارت و دریانوردی به بیش از ۷۰۰ سال قبل بازمیگردد و این پیشینه، گواه نقش اثرگذار این استان در تاریخ منطقه است.
موسیقی سنتی هرمزگان نباید به فراموشی سپرده شود
نماینده بندرعباس با تأکید بر اهمیت موسیقی بومی افزود: موسیقی سنتی هرمزگان، همراه با اشعار و آئینهای محلی، بخشی از زندگی مردم در شادیها، مراسم مذهبی و مناسبتهای اجتماعی بوده و باید برای جلوگیری از فراموشی آن، حمایت جدی صورت گیرد.
صنایعدستی، فرصتی برای اقتصاد خانواده
مرادی با اشاره به ظرفیت اقتصادی صنایعدستی استان تصریح کرد: بسیاری از صنایعدستی هرمزگان میتواند منبع درآمد مناسب برای خانوادهها، بهویژه زنان خانهدار باشد و با حمایت و بازاریابی صحیح، نقش مؤثری در معیشت مردم ایفا کند.
توجه به سبک زندگی و پوشش سنتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پوششهای سنتی مردان هرمزگان اشاره کرد و گفت: این نوع پوششها که در میان دریانوردان و ناخدایان لنجها رواج داشته، بخشی از هویت فرهنگی استان است و باید به عنوان میراث ناملموس حفظ شود.
نماینده مردم بندرعباس در پایان با دعوت از جوانان، دانشجویان و اساتید دانشگاهها برای توجه بیشتر به فرهنگ بومی، ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم و مسئولان، آیندهای روشن، همراه با نشاط و همبستگی برای استان هرمزگان رقم بخورد.
نظر شما