به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صفری‌زاده، نویسنده کتاب «خواجه عطا»، شنبه شب در آئین رونمایی از این اثر که همزمان با چهارمین فستیوال فرهنگی برگزار شد، با اشاره به دغدغه‌مندی خود نسبت به هرمزگان اظهار کرد: احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به استان، مهم‌ترین انگیزه من برای ورود به پژوهش و نگارش درباره تاریخ و هویت این منطقه بوده است.

هرمزگان؛ سرزمین ناگفته‌های تاریخی

وی با بیان اینکه تاریخ هرمزگان سرشار از ناگفته‌ها و بخش‌های کمتر معرفی‌شده تمدنی است، افزود: در مسیر مطالعه و تحقیق متوجه شدم بسیاری از چهره‌ها و رخدادهای اثرگذار این سرزمین در منابع تاریخی مغفول مانده‌اند و همین خلأ، مرا به انتخاب موضوع کتاب سوق داد.

خواجه عطا؛ فراتر از یک چهره تاریخی

صفری‌زاده با اشاره به جایگاه شخصیت محوری کتاب گفت: خواجه عطا تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه نمادی از پیوند فرهنگ، باورها و تجربه زیسته مردم هرمزگان است؛ شخصیتی که پیش از ورود پرتغالی‌ها و با پیشینه‌ای بیش از ۵۰۰ سال، نقشی جدی و تأثیرگذار در منطقه ایفا کرده است.

عشق به میهن و احترام به حقیقت، جوهره کتاب

نویسنده کتاب «خواجه عطا» ادامه داد: جوهره این اثر در سه مفهوم خلاصه می‌شود؛ عشق به میهن، احترام به حقیقت و باور به قدرت قلم. معتقدم صدای قلم می‌تواند مسیر آینده را روشن کند و هویت تاریخی را دوباره زنده نگه دارد.

کتاب، نقطه آغاز پرسشگری تاریخی

وی با تأکید بر اینکه این کتاب ادعای پاسخ‌گویی به همه پرسش‌ها را ندارد، گفت: «خواجه عطا» تنها یک آغاز است. اگر این اثر بتواند ذهنی را به پرسشگری وادارد یا بخشی از هویت تاریخی هرمزگان را دوباره به جریان اجتماعی بازگرداند، به هدف خود رسیده است.

دعوت به مشارکت پژوهشی مخاطبان

صفری‌زاده در پایان از مخاطبان دعوت کرد با مطالعه کتاب و افزودن نگاه کاوشگرانه خود، به غنای نسخه‌های بعدی کمک کنند و افزود: راه‌های ارتباطی برای دریافت نظرات و پیشنهادها در انتهای کتاب پیش‌بینی شده است.