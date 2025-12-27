سازمان امنیت فدارل روسیه جاسوس اوکراین را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سازمان امنیت فدارل روسیه امروز شنبه از بازداشت یک ساکن دونتسک به اتهام جاسوسی برای اوکراین خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدارل روسیه در این خصوص آمده است: یک ساکن دونتسک به اتهام جاسوسی برای اوکراین بازداشت شد.

بر اساس اعلام این سازمان، این ساکن دونتسک به اتهام جاسوسی برای اوکراین و ترغیب به انجام اقدامات تروریستی بازداشت شده است.

به گزارش این نهاد، وی به درخواست اداره اطلاعات مرکزی وزارت دفاع اوکراین، از تجهیزات نظامی نیروهای مسلح روسیه عکس‌برداری کرده است.