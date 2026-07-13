به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر تأمین منابع مالی پروژه‌های شاخص حوزه آب اظهار داشت: ۶ طرح‌ بزرگ تامین آب شرب و کشاورزی در استان با حجم مخزن بیش از ۵۱۰ میلیون مترمکعب در دست اجراست و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها بالغ بر ۱۸ همت است که مدیریت استان برای تامین منابع مالی این طرح‌ها، از تمام ظرفیت‌های موجود بهره می‌برد.

وی افزود: مهم‌ترین چالش طرح‌های سدسازی در استان بوشهر، تأمین منابع اعتباری است که با توجه به محدودیت‌های اعتبارات ردیف‌های بودجه عمومی دولت، استفاده از تمامی ساز و کارهای تأمین مالی از جمله مولدسازی املاک و دارایی‌هایی مازاد دولت و همچنین، فاینانس داخلی ماده ۵۶ مورد تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: طرح‌های تأمین آب استان، نقش حیاتی در تثبیت اشتغال بخش کشاورزی بخصوص باغداران بخش مرکزی دشتستان، دالکی، بخش سعدآباد و اهرم مرکز شهرستان تنگستان و همچنین بهبود در تامین آب کشت زراعی در دشت های باغان و دشت پلنگ شهرستان دشتی و دهرود بخش ارم و پایداری آب شرب استان دارند.

در این دیدار، معاون وزیر نیرو نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، ابراز داشت: وزارت نیرو در زمینه تامین منابع مالی پروژه‌های شاخص و اولویت‌دار حوزه آب استان، همکاری لازم را خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار و مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر نیز دکتر زارع را در این نشست، همراهی می کردند.