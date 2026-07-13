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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

زارع: اعتبارات پروژه‌های اولویت‌دار آب استان بوشهر به موقع تامین شود

زارع: اعتبارات پروژه‌های اولویت‌دار آب استان بوشهر به موقع تامین شود

بوشهر- استاندار بوشهر در نشست با معاون وزیر نیرو، بر تأمین بموقع اعتبارات پروژه‌های اولویت‌دار حوزه آب استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر تأمین منابع مالی پروژه‌های شاخص حوزه آب اظهار داشت: ۶ طرح‌ بزرگ تامین آب شرب و کشاورزی در استان با حجم مخزن بیش از ۵۱۰ میلیون مترمکعب در دست اجراست و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها بالغ بر ۱۸ همت است که مدیریت استان برای تامین منابع مالی این طرح‌ها، از تمام ظرفیت‌های موجود بهره می‌برد.

وی افزود: مهم‌ترین چالش طرح‌های سدسازی در استان بوشهر، تأمین منابع اعتباری است که با توجه به محدودیت‌های اعتبارات ردیف‌های بودجه عمومی دولت، استفاده از تمامی ساز و کارهای تأمین مالی از جمله مولدسازی املاک و دارایی‌هایی مازاد دولت و همچنین، فاینانس داخلی ماده ۵۶ مورد تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: طرح‌های تأمین آب استان، نقش حیاتی در تثبیت اشتغال بخش کشاورزی بخصوص باغداران بخش مرکزی دشتستان، دالکی، بخش سعدآباد و اهرم مرکز شهرستان تنگستان و همچنین بهبود در تامین آب کشت زراعی در دشت های باغان و دشت پلنگ شهرستان دشتی و دهرود بخش ارم و پایداری آب شرب استان دارند.

در این دیدار، معاون وزیر نیرو نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، ابراز داشت: وزارت نیرو در زمینه تامین منابع مالی پروژه‌های شاخص و اولویت‌دار حوزه آب استان، همکاری لازم را خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار و مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر نیز دکتر زارع را در این نشست، همراهی می کردند.

کد مطلب 6886534

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