به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رجاییان با حمایت قاطع از سرمربی تیم، سید مجتبی حسینی، تأکید کرد: هجمه‌های مغرضانه علیه کادر فنی بی‌اساس است و باشگاه با جدیت در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل برای تقویت تیم وارد عمل خواهد شد.

وی افزود: از هواداران واقعی و دلسوز آلومینیوم که در سرما و گرما در کنار تیم حضور داشتند تقدیر و از شکست‌ها و نتایج هفته‌های گذشته عذرخواهی می‌کنیم.

مدیرعامل آلومینیوم اراک اظهار کرد: بازیکنان جوان آلومینیوم که با اعتماد سرمربی تیم شانس بازی در لیگ برتر را به دست آوردند، باید قدر این فرصت را بدانند و اجازه ندهند فرصت‌طلبان به باشگاه و کادر فنی هجمه وارد کنند.

وی تصریح کرد: اگر بازیکنان آلومینیوم عملکرد واقعی خود را ارائه می‌دادند، جایگاه تیم بین رتبه‌های چهارم تا هفتم جدول بود، اما هنوز نیم‌فصل دوم باقی مانده و پس از تقویت تیم، به دنبال رتبه‌های بالاتر هستیم.

رجائیان با تأکید بر حمایت از سید مجتبی حسینی عنوان کرد: پس از آخرین مسابقه نیم‌فصل مقابل ملوان، برخی صحبت‌ها و رفتارهای مغرضانه نسبت به مجموعه باشگاه و کادر فنی مطرح شد که کاملاً هدفمند و نادرست بود و ناراحتی بسیاری از حامیان واقعی آلومینیوم را به دنبال داشت.

وی افزود: حسینی از نظر سلامت، غیرت و شرافت کاری، جزو برترین‌ها در فوتبال ایران و فنی‌ترین مربی کشور است که وصله‌های ناپسند به ایشان نمی‌چسبد، سرمربی ما بارها نشان داده از نظر اخلاقی، فنی و تعهد کاری برترین بوده و باشگاه نیز اعتقاد کامل به برنامه‌های وی دارد.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم تصریح کرد: عملکرد حسینی در دو سال و نیم اخیر ارزشمند و مطابق اهداف باشگاه بوده و خدماتی برای تیم و مجموعه آلومینیوم داشته که در تاریخ فوتبال اراک ماندگار خواهد شد.

رجائیان یادآور شد: در نخستین فصل حضور حسینی، بهترین جایگاه تاریخ آلومینیوم در لیگ برتر به دست آمد و بالاتر از تیم‌هایی مثل گل‌گهر سیرجان و فولاد خوزستان ایستادیم.

وی گفت: همچنین سال قبل نیز در شرایطی به رتبه هشتم رسیدیم که تیم‌هایی مانند استقلال تهران و مس رفسنجان پایین‌تر از ما قرار گرفتند و نباید این دستاوردها فراموش شود.

وی با تأکید بر حمایت قاطع از حسینی گفت: دلالان و کسانی که دست‌شان از منافع باشگاه کوتاه شده، پس از بازی با ملوان حاشیه‌سازی کردند اما هواداران واقعی خوب و بد را تشخیص می‌دهند و می‌دانند چه کسی برای آنها زحمت می‌کشد و چه کسی مغرضانه صحبت می‌کند.

رجائیان بیان کرد: در فصل جاری هم‌اندازه با تیم‌های هم‌تراز و حتی بیشتر از آنها نتیجه گرفتیم، تیم‌هایی مانند ذوب‌آهن و مس رفسنجان پایین‌تر از ما هستند یا پیکان که هم‌امتیاز با ماست، هزینه بیشتری کرده‌اند و باید به این مسائل توجه داشت.

وی ادامه داد: حسینی در دو سال و نیم اخیر پیشنهادات رسمی از باشگاه‌های لیگ برتر و حتی تیم ملی امید داشت اما به‌خاطر علاقه و تعهد کاری با آلومینیوم، همه آنها را رد کرد و در اراک ماند باید قدردان زحمات ایشان باشیم و می‌دانیم مسیر درستی را پیش می‌رود.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم در خصوص فعالیت نقل‌وانتقالاتی تیم گفت: با حسینی جلسه خوبی برگزار شد و لیست بازیکنان ورودی و خروجی مشخص شده است، با حمایت کامل از سرمربی و پشتیبانی هواداران، در نیم‌فصل دوم به جایگاه خوبی می‌رسیم و لیگ را در شرایط مطلوب تمام خواهیم کرد.