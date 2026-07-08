سه جوان فوتبالیست آلومینیوم اراک به عضویت تیم ملی ترکیه درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست جدید تیم فوتبال جوانان ایران از سوی قاسم حدادی‌فر، سرمربی این تیم اعلام شد که نام سه بازیکن آینده‌دار باشگاه آلومینیوم اراک در این جمع دیده می‌شود.

طبق اعلام فهرست اعلام شده، نام امیرمحمد کریمی، امیرمهدی یحیایی و عرفان خدادادیان، سه بازیکن آلومینیوم اراک در بین ملی‌پوشان جوان ایران قرار گرفته است.

گفتنی است، این بازیکنان امروز چهارشنبه در مرکز ملی فوتبال ایران حضور پیدا کرده و در ادامه برای برپایی اردوی آماده‌سازی تیم ملی جوانان از فردا هجدهم تا ۳۰ تیرماه راهی ترکیه خواهند شد.