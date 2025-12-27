به گزارش خبرنگار مهر، بهنامجو عصر شنبه در یازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم که در سالن جلسات ساختمان فرهنگیان شماره ۲ برگزار شد، با اشاره به نقش محوری آموزش و پرورش در آیندهسازی جامعه، اظهار داشت: ارتقای کیفیت آموزشی باید بهعنوان اولویت اصلی استان دنبال شود و همه ظرفیتها برای بهبود جایگاه علمی دانشآموزان قم بهکار گرفته شود.
وی افزود: برنامهریزیها باید بهگونهای انجام شود که ضمن بهرهگیری از توانمندیها و نقاط قوت موجود، ضعفها و چالشهای مدارس نیز بهصورت هدفمند برطرف شود تا سطح آموزش استان نسبت به دیگر استانها ارتقا یابد.
استاندار قم با اشاره به تأثیر تعطیلیهای ناخواسته، شرایط آلودگی هوا و برخی مسائل رفاهی بر روند آموزش دانشآموزان، گفت: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مجموعه آموزش و پرورش میتواند از بروز افت تحصیلی جلوگیری کند و زمینه تداوم آموزش اثربخش را فراهم آورد.
وی ادامه داد: محیط مدرسه، فعالیتهای فرهنگی و برنامههای فوقبرنامه باید بهگونهای طراحی شود که مکمل فرآیند یادگیری باشد و انگیزه و نشاط تحصیلی دانشآموزان را افزایش دهد.
بهنامجو همچنین بر اهمیت نقش معلمان و مدیران مدارس در ارتقای کیفیت آموزشی تأکید کرد و افزود: تشویق و حمایت از مدیران و معلمان پرتلاش و موفق، علاوه بر افزایش انگیزه کاری آنان، تأثیر مستقیمی بر بهبود سطح آموزش و نتایج تحصیلی دانشآموزان خواهد داشت.
وی با دعوت از اعضای شورای آموزش و پرورش استان برای ارائه راهکارهای کاربردی، گفت: لازم است پیشنهادهای عملی در زمینه بهبود شرایط مدارس، برگزاری اردوهای هدفمند و طراحی برنامههای ویژه برای دانشآموزان بهویژه در حوزه کنکور ارائه شود تا بتوان بر اساس آن، برنامههای اجرایی مؤثری برای سال آینده تدوین کرد.
استاندار قم در پایان تأکید کرد: ارتقای کیفیت آموزش نیازمند نگاه جامع، همکاری همهجانبه و تصمیمگیریهای دقیق است و مدیریت استان از هر اقدامی که به پیشرفت علمی و آموزشی دانشآموزان منجر شود، حمایت خواهد کرد.
