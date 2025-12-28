گروه استانها- خبرگزاری مهر، معصومه صالحی: آخرین ماه پاییز ۱۴۰۴ برای مردم استان هرمزگان، روزهایی بود آمیخته با انتظار، اضطراب و امیدی که به سختی نفس میکشید. خشکسالیهای پیدرپی، کاهش منابع آبی و هشدارهای مکرری که ماهها با رنگ نارنجی روی نقشهها خودنمایی میکرد، اما بیپاسخ میماند، مردم را به مرز ناامیدی رسانده بود.
زمین در هرمزگان ترک خورده بود، سدها نفسهای آخر را نیز کشیده بودند و بزرگترین سد استان هرمزگان یعنی سد استقلال خشک شده بود و نگاهها هر روز بیش از پیش به آسمان دوخته میشد.
ناگهان بغض آسمان شکست...
بغض آسمان شکست و بارانی فرو ریخت که انگار میخواست سکوت سالهای خشکی را یکباره در هم بشکند. آسمان هرمزگان چنان بارید که گویی قصد داشت کمبارشیهای گذشته را در همان یکی دو شب جبران کند؛ بارانی سیلآسا که هم شادی به دلها آورد و هم عظمت و قدرت طبیعت را یادآور شد.
نمایش ضعف زیرساختها در برابر باران
شکستن بغض آسمان و باریدن باران همانا و نمایان شدن ضعف در زیرساختهای شهری و روستایی همانا، چند ده هزار میلیارد تومان خسارت در پی سه روز بارندگی نشان داد که زیرساختهای استان هرمزگان به هیچ وجه آماده باران نیستند؛ حتی مدرنترین مناطق هرمزگان نیز تاب آوری خود را در برابر بارندگی از دست داد و شهرهای مختلف هرمزگان در خاموشی فرو رفتند و ارتباطات قطع شد.
احمد مرادی: همه دستگاهها باید برای بارندگی آماده باشند
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیشبینی بارندگیهای پیشِرو، لازم است همه دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی در آمادگی کامل باشند و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاهها افزود: تجربه بارندگیهای قبلی نشان داد که هر جا آمادگی و پیشبینی لازم وجود نداشت، مردم با مشکلاتی مانند آبگرفتگی معابر و آسیب به منازل روبهرو شدند، بنابراین باید از گذشته درس بگیریم و اجازه تکرار این مشکلات را ندهیم.
نقاط حادثه خیز در بارندگی را شناسایی و اصلاح کنید
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرداریها، مدیریت بحران، آب و فاضلاب و سایر نهادهای مرتبط باید از هماکنون پای کار باشند، نقاط حادثهخیز را شناسایی و نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.
مرادی تأکید کرد: هدف اصلی، کاهش خسارات احتمالی و حفظ امنیت و آرامش مردم است و این مهم تنها با برنامهریزی، آمادگی و اقدام بهموقع محقق میشود.
ریزش سقف خانهها در برخی محلات بندرعباس به دلیل بارندگی
نماینده مردم بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت برخی محلات بندرعباس گفت: در محلهای همچون آیت الله غفاری شاهد خانههایی بودیم که در بارندگی اخیر، سقفهایشان ریزش کرد.
وی ادامه داد: این وضعیت برای ما به عنوان نماینده مردم قابل قبول نیست و باید یک بار برای همیشه این موضوعات حل شود.
شهرداری بندرعباس بافت فرسوده را تعیین و تکلیف کند
مرادی عنوان کرد: با جلسه گرفتنها تاکنون مشکلی حل نشده است؛ منازل فرسوده در محلاتی مانند آیت الله غفاری و دو هزار شرایط مناسبی ندارند و شهرداری باید تعیین تکلیف کند و مانع را بردارد تا مردم بتوانند منازل خود را بازسازی کنند.
نگاه اقتصادی خود را کنار بگذارید
نماینده مردم بندرعباس خاطرنشان کرد: اگر شهرداری بندرعباس نگاه اقتصادی خود را کنار بگذارد و اجازه دهد که مردم ساکن در بافت فرسوده که عرصه متعلق به شهرداری است سند بگیرند، میتوانند مانند معدود ساختمانهایی که در محلات فوق الذکر ساخته شده است، منازل خود را بازسازی کنند و از وضعیت فعلی خطرناک دربیایند.
تکرار نقاط ضعف در هر بارندگی زیبنده نیست
او تأکید کرد: زیبنده نیست که در همه بارندگیها شاهد ضعفهایی در سطح شهر باشیم و در بارندگی سال بعد نیز از همان نقاط متضرر شویم و ایرادات رفع نشده باشد.
هشدار فرماندار رودان در رابطه با طغیان رودخانه آبنما
محمد محسنی فرماندار رودان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن هشدار نسبت به شرایط فعلی رودخانه آبنما گفت: خطر وقوع سیلاب کاملاً جدی، فوری و غیرقابل انکار است و هرگونه بیتوجهی به این وضعیت میتواند پیامدهای سنگینی برای منطقه به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به وسعت حوزه آبریز رودخانه ابنما اظهار کرد: این حوزه آبریز حدود ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع وسعت دارد و بیتوجهی به وضعیت فعلی رودخانه میتواند خسارات گستردهای به بخش کشاورزی و سکونتگاههای اطراف وارد کند.
مردم پای کار لایروبی آبنما بیایند
محسنی با بیان اینکه حجم لایروبی مورد نیاز فراتر از توان دولت است، افزود: در صورت عدم مشارکت مردم و ذینفعان، وقوع خسارات سنگین ناشی از سیلاب قطعی خواهد بود.
واگذاری ۴۰۰ هکتار از اراضی رودخانه خطر سیلاب را تشدید کرده است
فرماندار رودان با انتقاد از تخلفات صورتگرفته در حریم رودخانه آبنما تصریح کرد: حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی این رودخانه بهصورت مجاز و غیرمجاز واگذار شده که این مسئله بهطور مستقیم خطر سیلاب را تشدید کرده است.
محسنی تأکید کرد: سه دستگاه متولی شامل اداره آب منطقهای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی موظفاند بدون اغماض، موضوع را بررسی کرده و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع انجام دهند.
وی با اشاره به استقرار باغات در بستر و حریم رودخانه هشدار داد: با وقوع اولین سیلاب، این باغات بهطور کامل از بین خواهند رفت و خسارتها جبرانناپذیر خواهد بود.
تمرکز سامانه بارشی جدید بر شرق هرمزگان؛ احتمال آبگرفتگی و سیلاب دور از انتظار نیست
معاون توسعه پیشبینی و مدیریت بحران اداره کل هواشناسی هرمزگان از ورود یک سامانه بارشی جدید به استان خبر داد و گفت: برای این سامانه هشدار سطح نارنجی صادر شده و هرچند شدت آن نسبت به سامانه قبلی کمتر است، اما میتواند در برخی مناطق بهویژه شرق استان موجب آبگرفتگی و احتمال سیلاب شود.
آغاز فعالیت سامانه از امروز در غرب استان
مرضیه سیسیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت این سامانه از امروز یکشنبه در مناطق غربی استان آغاز میشود و از بعدازظهر، بارشها در مناطق شرقی استان نیز شروع خواهد شد.
وی افزود: روز دوشنبه اوج فعالیت سامانه خواهد بود و اغلب نقاط استان تحت تأثیر بارش قرار میگیرند، اما از ظهر دوشنبه بهتدریج بارشها در نیمه غربی استان کاهش یافته و تمرکز سامانه بر مناطق مرکزی و شرقی خواهد بود.
تمرکز بارشها بر شرق و مرکز هرمزگان
معاون هواشناسی هرمزگان با اشاره به پراکنش مکانی بارشها گفت: بیشترین تأثیر این سامانه در مناطق شرقی استان و بخشهایی از مناطق مرکزی پیشبینی میشود و در مقایسه با سامانه قبلی، میزان بارشها کمتر است، اما با توجه به اشباع بودن رودخانهها، شرایط میتواند مخاطرهآمیز باشد.
دریا مواج و اختلال در ترددهای دریایی
سیسیپور با هشدار نسبت به وضعیت نامساعد دریا بیان کرد: از امروز تا روز دوشنبه و بهویژه از شنبه تا صبح چهارشنبه، دریا بهطور قابلملاحظهای متلاطم خواهد بود و وزش باد شدید میتواند موجب اختلال در ترددهای دریایی شود.
احتمال آبگرفتگی و سیلاب در شرق هرمزگان
وی با تأکید بر پیامدهای این سامانه گفت: این سامانه شدت سامانه قبلی را ندارد، اما احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد و در مناطق شرقی استان، با توجه به بالا بودن سطح آب رودخانهها و بارشهای اخیر، احتمال وقوع سیلاب دور از انتظار نیست.
توصیههای مهم به شهروندان
معاون توسعه پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی هرمزگان مهمترین توصیه را پرهیز از حضور در حریم رودخانهها عنوان کرد و افزود: بهویژه ساکنان مناطق شرقی استان از قرارگیری در بستر و حریم رودخانهها خودداری کنند و دستگاههای اجرایی نیز بهخصوص در غرب استان از امروز و در شرق استان در روز دوشنبه، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: از صبح تا شب روز دوشنبه، در مناطق شرقی استان احتمال بارشهای مداوم وجود دارد که میتواند منجر به تشدید روانآبها و افزایش خطر سیلاب شود.
