باباخانی: مداحی نه فقط هنر، بلکه مسئولیت هدایت یک نسل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید باباخانی شامگاه شنبه در جلسه کانون مداحان شیراز با اشاره به جایگاه والای خدمت در مسیر اهل‌بیت (ع) گفت: در اندیشه دینی، میان اختیار و تکلیف نسبت دقیقی برقرار است؛ هر جا به انسان فرصتی داده می‌شود، به همان میزان نیز مسئولیت بر دوش او قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آیه «فاستقم کما أُمرت و من تاب معک» ادامه داد: استقامت به معنای ایستادن در یک مسیر تا رسیدن به نتیجه کامل است و همین آیه بود که پیامبر اکرم (ص) فرمودند مرا پیر کرد؛ چراکه علاوه بر عمل به دستور الهی، مسئولیت هدایت و همراهی کسانی که در این مسیر با انسان هم‌قدم می‌شوند نیز بر عهده قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام باباخانی با بیان اینکه مسئولیت مداحان اهل‌بیت (ع) فراتر از انجام تکالیف فردی است، تصریح کرد: اگر مداحی با ده‌ها هیئت و صدها جوان در ارتباط است، نمی‌تواند نسبت به سبک زندگی، باورها و عمل دینی کسانی که با او همراه هستند بی‌تفاوت باشد؛ اینجاست که کار دشوار می‌شود.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور ادامه داد: مسیری که ما در آن قدم گذاشته‌ایم، مسیری است که بهترین‌های خلقت، از حضرت زهرا (س) تا امام حسین (ع)، جان و آبروی خود را در آن فدا کردند. اگر امروز آبرویی در این مسیر به دست آورده‌ایم، باید خودمان را خرج آن کنیم.

وی با تأکید بر نقش هیئات در رساندن پیام عاشورا به جامعه، گفت: نمی‌شود در شهری جوانی باشد که پیام امام حسین (ع) به او نرسیده باشد، در حالی که نام حسین بن علی (ع) بر گردن و سینه ما می‌درخشد. این مسئولیت، وظیفه‌ای سنگین و تاریخی است.

حجت الاسلام باباخانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه جامعه مداحان، افزود: رهبر انقلاب، جریان هیئت و مداحی را یک منبر اثرگذار معرفی کرده‌اند و این نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت این عرصه است؛ انتساب به این دستگاه یک انتخاب الهی است و هر کسی توفیق حضور در این مسیر را پیدا نمی‌کند.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور در پایان با قدردانی از مداحان، پیشکسوتان و دست‌اندرکاران این جلسه تصریح کرد: با استفاده درست از هنر، معنویت و معارف اهل‌بیت (ع)، بتوانیم پیام دین را به نسل آینده منتقل کنیم و این مسیر با سربلندی به ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) منتهی شود.