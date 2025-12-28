رئیس دادگستری جاسک: برخی محلات جاسک همچنان در بحران سیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین امامی، رئیس دادگستری شهرستان جاسک از وضعیت بحرانی برخی محله‌های این شهرستان پس از سیلاب‌های اخیر ابراز نگرانی کرد.

حجت‌الاسلام امامی ضمن گلایه از عدم تخلیه سریع آب از برخی مناطق، گفت: با گذشت چند روز از بارندگی شدید و وقوع سیلاب، متأسفانه هنوز برخی از محله‌های شهرستان جاسک از جمله یکبنی و لوران درگیر آب‌گرفتگی هستند و این وضعیت می‌تواند موجب آسیب به منازل مسکونی و ایجاد بحران‌های بیشتر شود.

رئیس دادگستری جاسک در ادامه افزود: مردم در شرایط سختی قرار دارند و لازم است که شهرداری و دستگاه‌های مربوطه اقدامات فوری و جدی برای تخلیه آب و جلوگیری از نشست خانه‌ها انجام دهند و انتظار می‌رود که مسئولین سریع‌تر وارد عمل شده و بحران پیش‌آمده را مدیریت کنند.

وی همچنین از تمام دستگاه‌های اجرایی خواست که در کنار مردم باشند و با همکاری بیشتر، مشکلات موجود را هر چه سریع‌تر حل کنند.