  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳

بازدید رئیس ستاد بحران کشور از مناطق سیل‌زده جاسک

جاسک- رئیس ستاد بحران کشور با همراهی مسئولان ملی و استانی از روستاهای سیل‌زده نگر بلوچی و باغان در شهرستان جاسک بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدی‌نیا رئیس ستاد بحران کشور به همراه رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور، مدیرکل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان و رئیس مدیریت بحران استان، با پیگیری و همراهی فرماندار شهرستان جاسک از روستاهای سیل‌زده نگر بلوچی و باغان بازدید میدانی به‌عمل آوردند.

در این بازدید، روند امدادرسانی و خدمات ارائه‌شده به سیل‌زدگان مورد ارزیابی قرار گرفت و مسئولان با حضور در منازل آسیب‌دیده، از نزدیک در جریان میزان خسارات ناشی از سیلاب قرار گرفتند. فرماندار جاسک نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده، نیازهای فوری و مشکلات مردم این مناطق ارائه کرد.

گفت‌وگو با اهالی روستاها و بررسی مطالبات آنان از دیگر بخش‌های این بازدید بود. همچنین پس از پایان بازدید میدانی، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان با حضور مسئولان ملی و استانی و به ریاست فرماندار جاسک در محل فرمانداری برگزار و موضوع تسریع در خدمات‌رسانی و جبران خسارات سیلاب بررسی شد.

