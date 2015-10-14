تشکیل پرونده برای اخلالگران در امر سرمایه گذاری شهرستان جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای تأمین شهرستان جاسک با تأکید بر نقش ویژه ای که این شهرستان به واسطه قرارگیری در حاشیه سواحل مکران در آینده اقتصادی و امنیتی ایران اسلامی ایفاء می کند، تصریح کرد: یکی از اولویت های دستگاه قضایی استان حمایت از سرمایه گذاری مشروع، قانونمند و ضابطه مند به منظور توسعه هر چه بیشتر مناطق مختلف استان زرخیز هرمزگان به ویژه سواحل دریای مکران است و سرمایه گذاران به منظور خدمت به مردم، بدون تردید مورد حمایت دستگاه قضایی استان هستند.

وی با اشاره به این مطلب که طبق گزارشات واصله از دادگستری شهرستان جاسک، عده ای معدود در روند جذب سرمایه و فعالیت های اقتصادی در این شهرستان اقدام به اخلال کرده اند، اعلام کرد: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک به عنوان مدعی العموم مسئول ورود به این مسئله و رسیدگی قضایی به منظور دفع مزاحمت های اخلالگران در امر سرمایه گذاری در شهرستان جاسک است.

اکبری افزود: چنانچه این افراد دلیلی قانونی به منظور اعمال خویش و اثبات حق نداشته باشند، متعاقب شکایت متضررین و سرمایه گذاران تحت عنوان ایجاد ممانعت و مزاحمت از حق یا تصرف عدوانی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.