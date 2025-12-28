طیبی: پاجوش خرما، سوسک سرخرطومی را به نخلستان های فهرج می آورد

علیرضا طیبی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع آفت سوسک سر خرطومی حنایی خرما در فهرج گفت: متأسفانه از اواخر آبان ماه سال جاری در روستای شمس آباد آفت سوسک سر خرطومی حنایی خرما رؤیت شد و بلافاصله با حضور کارشناسان عملیات تیمار دو اصل درخت آغاز شد.

وی افزود: با توجه به رؤیت این آفت در روستای شمس آباد سریعاً عملیات ردیابی پایش در باغات مجاور آغاز شد و خوشبختانه این آفت در باغات منطقه رؤیت نشد که هم اکنون کار عملیات ردیابی پایش سوسک سر خرطومی حنایی خرما توسط کارشناسان در این شهرستان ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی فهرج ضمن توصیه به کشاورزان گفت: یکی از عواملی که باعث انتقال این آفت می‌شود از طریق پاجوش است و کشاورزان فهرجی بایستی از انتقال پاجوش از شهرستان‌های همجوار به باغات خود خودداری کنند.

طیبی، ادامه داد: با توجه به اینکه از زمانی که درخت هرس می‌شود آن قسمت جهت ورود این آفت به تنه‌ی درخت مستعد است و کشاورزان بایستی با گچ محل هرس شده را بپوشانند تا از ورود این آفت به تنه‌ی درخت جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی فهرج با اشاره به برگزاری مانور در آبان ماه سال جاری گفت: با حضور مدیریت حفظ نباتات استان کرمان و با همکاری فرماندار فهرج در مورخ ٢۵ آبان ماه سال جاری مانور طرح پایش سوسک سر خرطومی حنایی خرما در فهرج برگزار شدپ.

وی افزود: تمامی کارشناسان شهرستان‌های شرقی که در این امر فعال بودند در منطقه حضور پیدا کردند و حدود ٢٠ الی ٣٠ درصد باغات شهرستان فهرج را که در مجاورت کانون آلوده به این آفت قرار داشتند را پایش کردند که خوشبختانه از زمانی که این آفت در منطقه مشاهده شده بود و بعد از آن تاکنون این آفت رؤیت نشده است.

طیبی، تصریح کرد: از کشاورزان فهرجی خواهشمندیم در صورت مشاهده علائم نفوذ این آفت شامل وجود سوراخ‌هایی در تنه‌ی نخل خرما همراه با خروج شیره آب‌های قهوه‌ای رنگ سریعاً موضوع را به مدیریت جهاد کشاورزی فهرج اعلام کنند.

وی در پایان خواستار تخصیص اعتبارات ویژه ای از محل اعتبارات ملی برای طرح آفت سوسک سر خرطومی حنایی خرما شد.