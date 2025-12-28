خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - علی نواصر: پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» که پس از اجرای موفق دو گام نخست خود در دو رمضان گذشته، امسال وارد سومین سال و سومین گام اجرایی شده و قرار است با محوریت زیست قرآنی، هم‌افزایی نهادی و مشارکت مردمی، چهره‌ای تازه از حضور قرآن در متن زندگی اجتماعی ترسیم کند.

ماه رمضان هر سال با خود فرصتی تازه برای بازاندیشی در شیوه زیستن می‌آورد؛ فرصتی که در آن، کلمات وحی از حاشیه تلاوت‌ها و قاب مجالس رسمی فراتر می‌روند و می‌توانند به زبان رفتار، تصمیم و سبک زندگی ترجمه شوند. «زندگی با آیه‌ها» دقیقاً بر همین نقطه ایستاده است؛ بر تلاقی قرآن و زندگی روزمره.

این پویش ملی که در دو سال گذشته به یکی از فراگیرترین تجربه‌های قرآنی کشور تبدیل شده، تلاش می‌کند قرآن را به‌مثابه نقشه راه زیستن فردی و جمعی معرفی کند. انتخاب آیات کاربردی، تمرکز بر مسائل اجتماعی و اخلاقی و پرهیز از نگاه نمادین و تشریفاتی از مهم‌ترین شاخص‌های این حرکت است.

اکنون و در آستانه سومین ماه رمضان اجرای این طرح، خوزستان به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو، بار دیگر آماده می‌شود تا با تکیه بر تجربیات دو گام گذشته، نقش فعالی در تعمیق گفتمان زیست قرآنی ایفا کند؛ گامی که به گفته دست‌اندرکاران، پخته‌تر، منسجم‌تر و اثرگذارتر از قبل طراحی شده است.

تجربه‌ای کم‌نظیر از هم‌افزای ی قرآنی

حجت‌الاسلام سعید حردانیان، رئیس دارالقرآن کریم خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر، «زندگی با آیه‌ها» را تجربه‌ای کم‌نظیر در حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور می‌داند. وی می‌گوید: در این طرح، بیش از ۳۰۰ آیه قرآن کریم که ناظر به سبک زندگی اسلامی، برادرانه و مؤمنانه است، به‌عنوان محور تولید محتوا انتخاب شده‌اند.

به گفته حردانیان، نقطه قوت اصلی این حرکت، تنوع قالب‌ها و بهره‌گیری از ذوق و خلاقیت فعالان فرهنگی بوده است. وی همچنین می‌گوید: در ذیل این طرح، بیش از هزار اثر رسانه‌ای شامل موشن‌گرافی، کلیپ، انیمیشن، پوستر و پادکست‌های صوتی تولید شده که نشان می‌دهد قرآن می‌تواند با زبان‌های متنوع و متناسب با نسل امروز بازتولید شود.

رئیس دارالقرآن کریم خوزستان تأکید می‌کند که این استان آمادگی دارد بخشی از این تولیدات را در سطح ملی ارائه کند؛ موضوعی که به گفته او، حتی پیش از تحقق عدد هزار اثر نیز به مسئولان کشوری منتقل شده بود.

قرآن بدون مرز سازمانی

یکی از ویژگی‌هایی که بارها از سوی فعالان این پویش مورد تأکید قرار گرفته، عبور از نگاه سازمان‌محور است.

حردانیان در این باره تصریح می‌کند: در اجرای این طرح، هیچ‌کدام از دستگاه‌های مشارکت‌کننده، نگاه جزیره‌ای یا سازمانی نداشتند. همه برای تحقق اهداف قرآنی پای کار آمدند؛ از آموزش‌وپرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا اوقاف، صداوسیما و حتی نیروهای مسلح.

به اعتقاد او، همین هم‌افزایی سبب شده «زندگی با آیه‌ها» به نخستین تجربه فراگیر قرآنی در کشور تبدیل شود؛ تجربه‌ای که نشان داد وحدت رویه و هدف مشترک می‌تواند خروجی‌های ماندگار فرهنگی ایجاد کند.

حردانیان، اثرگذاری اجتماعی قرآن را نیز یکی از محورهای اصلی این پویش می‌داند. او معتقد است اگر انس واقعی با قرآن در جامعه شکل بگیرد، بسیاری از بحران‌های رفتاری و اجتماعی پیش از وقوع اصلاح خواهند شد.

رئیس دارالقرآن کریم خوزستان با اشاره به آموزه‌های تاریخی قرآن می‌گوید: قرآن نشان داده است که قدرت‌های طاغوتی حتی با کوچک‌ترین مخلوقات الهی به زانو درمی‌آیند؛ همان‌گونه که نمرود با یک پشه زمین‌گیر شد. زنده نگه‌داشتن این حقایق، برای جامعه امروز که با جلوه‌های مدرن طغیان مواجه است، ضروری است.

وی با پیوند دادن این مفاهیم به مسائل روز، از حجاب، مقاومت و تحولات منطقه‌ای یاد می‌کند و می‌افزاید: رعایت احکام قرآنی دستور صریح الهی است و تجربه‌هایی مانند مقاومت مردم فلسطین نشان داد ایمان و اتکا به قرآن، می‌تواند بر فناوری و قدرت نظامی برتری یابد.

رسانه؛ ستون پنهان موفقیت پویش

در کنار تولید محتوا، پوشش رسانه‌ای حرفه‌ای نیز یکی از ارکان موفقیت «زندگی با آیه‌ها» بوده است.

حجت‌الاسلام میلاد امینی موحد، مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر، نقش رسانه را در این فرآیند «راهبردی» توصیف می‌کند.

وی می‌گوید: رویدادهای دینی زمانی اثرگذار می‌شوند که به‌صورت منسجم و حرفه‌ای بازتاب داده شوند. رسانه می‌تواند مفاهیم عمیق قرآنی را به زبان قابل فهم برای جامعه امروز ترجمه کند.

به گفته امینی موحد، تجربه عملیات رسانه‌ای در ماه رمضان‌های گذشته نشان داد خوزستان از ظرفیت بالایی در تولید محتوای سریع و باکیفیت برخوردار است؛ ظرفیتی که حالا قرار است در گام سوم پویش، به‌صورت هدفمندتر به کار گرفته شود.

از اعتکاف تا زندگی با آیه‌ها

مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان، پوشش رسانه‌ای رویدادهایی مانند اعتکاف، سالگرد شهادت سردار سلیمانی و برنامه‌های قرآنی رمضان را بخشی از یک پازل کلان می‌داند. او تأکید می‌کند: این رویدادها به‌صورت جداگانه دیده نمی‌شوند؛ بلکه هرکدام بخشی از گفتمان دینی و فرهنگی مشترکی هستند که «زندگی با آیه‌ها» آن را نمایندگی می‌کند.

وی همچنین از بسیج امکانات استودیویی و رسانه‌ای استان برای پوشش گام سوم این پویش خبر می‌دهد؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند خروجی‌های قرآنی خوزستان را به سطح ملی و حتی بین‌المللی برساند.

به گفته مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان، یکی از مراحل مهم طراحی این پویش، استخراج آیات مورد تأکید اندیشمندان جریان‌ساز انقلاب اسلامی بوده است. وی می‌گوید: دبیرخانه پویش با بررسی آثار و سخنرانی‌های امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید مطهری، آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مصباح یزدی، آیات پرتکرار و کلیدی را استخراج کرد.

امینی موحد تأکید می‌کند که نتیجه این رویکرد، انتخاب آیاتی بوده که ناظر به عمل، عدالت، مسئولیت اجتماعی، مقاومت، امید و ایمان است؛ مفاهیمی که می‌توانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروز باشند.

در سطح مردمی، هیئت‌های مذهبی یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های اجرای این پویش به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام علی جامعی، رئیس شورای شبکه هیئت استان خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است «زندگی با آیه‌ها» آمده تا قرآن را از مناسک صرف، وارد متن زندگی کند.

او می‌گوید: هیئت‌ها ظرفیت بزرگی برای تبدیل مفاهیم قرآنی به رفتار و فرهنگ دارند. این نهضت تلاش می‌کند از همین ظرفیت استفاده کند تا آیات الهی به کنش اجتماعی تبدیل شوند.

جامعی به پشتوانه علمی این طرح نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: برای انتخاب آیات، تیمی متشکل از ۷۰ پژوهشگر، ۲۰ استاد و ۱۱ کارگروه تخصصی تشکیل شد تا آیات مسئله‌محور و کاربردی شناسایی شوند.

گام سوم «زندگی با آیه‌ها» تلاشی است برای عمیق‌تر کردن پیوند میان قرآن و زندگی. تجربه دو سال گذشته نشان داده است که اگر آیات الهی با زبان امروز و نیازهای واقعی جامعه بازخوانی شوند، می‌توانند به نیرویی اجتماعی و تمدن‌ساز تبدیل شوند.

اکنون، خوزستان در آستانه رمضانی دیگر، آماده برداشتن گامی تازه در این مسیر است؛ گامی که شاید پایان آن، نه انتهای یک پویش، بلکه آغاز شکل‌گیری نسلی باشد که قرآن را نه فقط می‌خواند، بلکه با آن زندگی می‌کند.