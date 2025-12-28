رضا بهرنگی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان خاش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل این مرکز برای ارائه خدمات، گفت: شبکه بهداشت و درمان خاش، مرکز خدمات جامع سلامت اسلامآباد حومه با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات پایه بهداشتی و درمانی راهاندازی شده است.
وی بیان کرد: مجموعه جدید با پوشش جمعیتی گسترده، پاسخگوی نیازهای اساسی سلامت مردم منطقه خواهد بود.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان خاش افزود: در این مرکز، خدماتی از جمله ویزیت پزشک، مراقبتهای سلامت خانواده، خدمات مامایی، پیشگیری و کنترل بیماریها، سلامت روان، آموزشهای بهداشتی و تزریقات بهصورت منظم ارائه میشود.
بهرنگی تصریح کرد: حضور پزشک، مراقبان سلامت، کارشناسان بیماریها و سلامت روان، ماما و نیروهای واحد تزریقات، امکان ارائه خدمات مستمر و باکیفیت را فراهم کرده و موجب افزایش رضایتمندی مراجعان شده است.
وی افزود: احداث این مرکز در مدتزمانی کمتر از یک سال با مشارکت خیرین سلامت انجام شده؛ نقش مهمی در توسعه زیرساختهای بهداشتی بهویژه در مناطق کمبرخوردار دارد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان خاش در پایان گفت: مرکز خدمات جامع سلامت اسلامآباد حومه بهعنوان یکی از طرحهای اثرگذار شبکه بهداشت خاش، با هدف کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی سطح بالاتر و بهبود شاخصهای سلامت منطقه فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
