خبرگزاری مهر، گروه استانها - فاطمه گلوی: با توجه به تأکید روزافزون بر توسعه کشاورزی پایدار و بهرهگیری از گونههای مقاوم در برابر کمآبی، کشت گیاهان مورینگا و اوپنتیا در زرآباد بهعنوان یک تجربه نوآورانه و راهبردی مطرح شده است.
مورینگا، که از آن با عنوان «درخت معجزه» یاد میشود، سرشار از ویتامینها، مواد معدنی و آنتیاکسیدانهاست و بهعنوان منبع ارزشمند تغذیهای برای تقویت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد دستگاه گوارش شناخته میشود.
اوپنتیا، از خانواده کاکتوسها، با مقاومت فوقالعاده در برابر خشکسالی و خواص دارویی قابلتوجه، گزینهای مناسب برای توسعه کشت در اراضی کمبازده بهشمار میآید.
این گیاه با داشتن فیبر بالا و ترکیبات مغذی میتواند به تنظیم قند خون، سلامت قلب و بهبود متابولیسم بدن کمک کند.
مزایای سلامتمحور این دو گیاه با قابلیت سازگاری آنها با کم آبی و شرایط سخت، فرصتهای جدیدی برای بهرهوری اقتصادی کشاورزان، حفاظت منابع آبی و تقویت امنیت غذایی در این منطقه فراهم میکند.
کشت ۴۵ هکتاری اوپنتیا در شهرستان زرآباد
مدیرجهاد کشاورزی زرآباد در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: شهرستان زرآباد بهتازگی وارد مرحلهای تازه از توسعه کشاورزی شده است؛ تمرکز آن بر روی کشت گیاهان دارویی خاص و کمآب است.
محمد امین هوت اعلام کرد: در حال حاضر دو گیاه دارویی مهم شامل اوپنتیا از خانواده کاکتوس و مورینگا در این شهرستان کشت میشوند و برنامههایی برای گسترش سطح زیرکشت آنها در دست اجراست.
وی اظهار داشت: اوپنتیا، گیاهی از خانواده کاکتوس، در سطح ۴۵ هکتار کشت شده و کارشناسان پیشبینی میشود که از سال سوم به بعد برداشت اقتصادی آن آغاز شود.
مدیر جهاد کشاورزی زرآباد ادامه داد: این گیاه که با شرایط کمآبی سازگار است، نیاز آبی نسبتاً کمی دارد؛ هر بوته آن در طول سال تنها حدود ۷۰ تا ۸۰ لیتر آب نیاز دارد.
وی تصریح کرد: میوه این گیاه علاوه بر ارزش اقتصادی، کاربرد دارویی دارد و به دلیل خواص آنتیاکسیدانی و دارا بودن ویتامین C، میتواند در درمان نارساییهای قلبی و تقویت سیستم ایمنی مفید باشد.
افزایش سطح زیر کشت مورینگا در سال آینده
هوت بیان کرد: کشت گیاه مورینگا نیز در ۱۰ هکتار از اراضی منطقه آغاز شده است؛ سطح زیرکشت این گیاه در حال حاضر نسب به اوپن تیا کمتر است، اما برنامه توسعه سطح زیرکشت این گیاه در سال آینده در دست اجراست.
وی افزود: گیاه مورینگا بهعنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، سرشار از ترکیبات مغذی و آنتیاکسیدانهای مفید است. برگهای این گیاه حاوی ویتامینهای A، C و E بوده و به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنند.
مدیرجهاد کشاورزی زرآباد تصریح کرد: مورینگا در تنظیم قند خون و کاهش التهاب نقش مؤثری دارد و میتواند سلامت قلب و عروق را بهبود بخشد؛ وجود مواد معدنی مانند کلسیم، آهن و پتاسیم، آن را به گزینهای مناسب برای تقویت استخوانها و پیشگیری از کمخونی تبدیل کرده است.
وی در پایان گفت: با توسعه کشت این گیاهان دارویی، اشتغالزایی نیز بهصورت قابل توجهی افزایش مییابد؛ در حال حاضر دو تا سه نفر در هر هکتار مشغول به کار هستند و با گسترش سطح زیرکشت، نیروی کار بیشتری جذب خواهد شد.
ایجاد اشتغال پایدار با فرآوری محصولات در منطقه
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: صنایع تبدیلی در شهرستان زرآباد در حال شکلگیری است تا فرآوری محصولات در منطقه و توسط مردم محلی انجام شود تا اشتغال زایی و آورده اقتصادی مناسبی را برای مردم منطقه داشته باشد.
سعید ناروئی افزود: مجوزهای لازم برای فرآوری محصولات گیاهان دارویی صادر شده و برنامههایی برای خشککردن، بستهبندی و عرضه به بازار محصولات فرآوریشده در حال اجراست؛ این اقدام، نه تنها ارزش افزوده محصولات را افزایش میدهد بلکه مسیر ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط در شهرستان را هموار میکند.
وی ادامه داد: توسعه کشت گیاهان دارویی در زرآباد، علاوه بر فواید اقتصادی، میتواند به حفظ منابع آبی و استفاده بهینه از زمینهای کمآب کمک کند.
اوپنتیا و مورینگا با مقاومت بالا؛ نمونه موفق کشاورزی در کم آبی است
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: اوپنتیا و مورینگا به دلیل مقاومت بالای خود در برابر خشکی، نمونهای موفق از کشاورزی پایدار در مناطق کمآب استان محسوب میشوند.
وی در پایان اظهار داشت: با توجه به پتانسیلهای موجود، انتظار میرود زرآباد در سالهای آینده به یکی از قطبهای مهم تولید گیاهان دارویی در استان تبدیل شود و اشتغال و درآمدزایی قابل توجهی برای اهالی منطقه داشته باشد.
تغییر الگوی کشت، پاسخی عملی به محدودیتهای اقلیمی است؛ همافزایی دانش فنی، گونههای مقاوم و صنایع تبدیلی، زنجیره ارزش محلی را کامل میکند. با فرآوری، بستهبندی و عرضه هدفمند، سودآوری پایدار افزایش مییابد و ماندگاری اشتغال تقویت میشود.
