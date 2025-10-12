شعبانی: ۲۱ هزار و ۷۱۶ کارگاه در کردستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کورش شعبانی بعدازظهر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر و دیدار با خبرنگاران این رسانه ضمن تقدیر از انعکاس اخبار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در این خبرگزاری، با ارائه آماری جامع از وضعیت کارگاههای استان، گفت: تاکنون ۲۱ هزار و ۷۱۶ واحد کارگاهی در سطح استان شناسایی شدهاند که در قالب بازرسیهای دورهای و موردی مورد نظارت قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: از میان این تعداد، ۵۹ کارگاه با بیش از ۱۰۰ نفر کارگر، ۱۴۳ کارگاه با بیش از ۵۰ نفر، ۳۰۵ کارگاه با بیش از ۲۵ نفر و ۱,۱۸۰ کارگاه با بیش از ۱۰ نفر نیروی کاری فعال دارند. مابقی کارگاهها در استان، زیر ۱۰ نفر نیروی کار دارند.
معاون روابط کار استان کردستان افزود: در حال حاضر حدود ۲۳۰ هزار نفر بیمهشده تأمین اجتماعی در استان فعالیت میکنند و با احتساب اعضای خانواده این افراد، بخش قابل توجهی از جمعیت استان تحت پوشش خدمات رفاهی، مستمری و درمانی تأمین اجتماعی قرار دارند.
فعالیت ۱۴۰ تشکل کارگری در کردستان
شعبانی سپس به تشریح فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی پرداخت و گفت: در استان ۱۴۰ تشکل کارگری و کارفرمایی فعال هستند که در قالب شورای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و تشکلهای صنفی به نمایندگی از کارگران و کارفرمایان فعالیت میکنند.
وی حوزه روابط کار را یکی از بخشهای کلیدی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار کرد: سالانه بین هفت هزار و ۵۰۰ تا هشت هزار پرونده اختلاف کارگری و کارفرمایی در استان بررسی میشود.
وی یادآور شد: از مرحله شکایت اولیه تا رسیدگی در هیأت بدوی و تجدیدنظر, پروندههایی که نیاز به بررسی تخصصی دارند، ممکن است زمانبر باشند، اما تلاش میشود در بازه مشخصی تعیین تکلیف شوند.
معاون روابط کار کردستان درباره ساختار نظارت و بازرسی گفت: در استان ۲۴ بازرس کار فعال هستند که وظیفه نظارت مستمر بر رعایت قوانین کار، ایمنی، بهداشت و تأمین اجتماعی را در کارگاهها بر عهده دارند و بازرسان میتوانند بهصورت شبانهروزی به محل کارگاهها ورود کرده و در صورت مشاهده نقض قوانین، اخطار یا ابلاغیه صادر کنند.
بیشترین حوادث کارگری مربوط به ساختمان و معادن است
شعبانی با بیان اینکه کارگاههای ساختمانی و معادن به عنوان نقاط پرخطر شناسایی شدهاند، افزود: بیشترین حوادث کارگری استان در این بخشها رخ میدهد؛ به همین دلیل کمیته ویژهای برای بررسی واحدهای پرخطر تشکیل شده است تا در کنار بازرسی مستمر، پیشگیری و آموزش فعالتر دنبال شود.
معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان به بحث بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: حدود سه هزار نفر از نیروهایی که طی مدت اخیر در استان بیکار یا تعدیل شدهاند، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند و برای این افراد حمایتهای بیمهای و اقتصادی در نظر گرفته شده تا امکان بازگشت به بازار کار فراهم شود.
شعبانی اظهار داشت: اداره تعاون، کار و رفاه استان در تعامل با استانداری و بخشی دیگر از دستگاهها، به منظور رفع موانع مالی و زیستمحیطی کارگاههای متضرر، کمیتههای ویژه رفع موانع اقتصادی تشکیل داده است تا مشکلات کارفرمایان و کارگران رفع شود.
آموزش ۱۹ هزار نفر ساعت در کردستان
وی با اشاره به فعالیتهای آموزشی افزود: در شش ماه نخست سال جاری حدود ۱۹ هزار نفرساعت آموزش تخصصی در حوزه ایمنی، قوانین کار و تأمین اجتماعی به نیروهای کارگری ارائه شده است و این برنامه ادامه خواهد داشت.
معاون روابط کار استان در پایان اظهار داشت: ورود به مسائل ایمنی، تأمین اجتماعی، روابط کار و رسیدگی به دعاوی کارگری نیازمند منابع انسانی و زیرساختهای مناسب است تا بتوان پاسخگوی حجم فعالیت و مطالبات کارگران و کارفرمایان بود و با وجود محدودیتها، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوشیده است با نظارت دقیق و آموزش مستمر، سطح رضایت در این حوزه را ارتقا دهد.
