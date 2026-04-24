صلواتی: ۷.۹ همت برای تأمین کالابرگ در کردستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته در مسجد جامع سنندج، ضمن تبریک هفته کار و کارگر، با اشاره به جایگاه نیروی کار در توسعه کشور اظهار کرد: کارگران ستونهای اصلی پیشرفت و توسعه در هر جامعه محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری تنها محدود به کارگران ساختمانی نیست، افزود: طیف گستردهای از نیروهای خدماتی از جمله کارکنان شهرداریها، شرکتهای توزیع برق و آب، نانوایان و شاغلان واحدهای تولیدی در زمره جامعه کارگری قرار دارند و به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به مردم هستند.
کاهش حوادث کار با توسعه آموزش و نظارت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی کار گفت: طی سال گذشته، با اجرای برنامههای آموزشی و نظارتی، میزان حوادث ناشی از کار در استان حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.
صلواتی افزود: تعداد دورههای آموزشی در حوزه ایمنی و سلامت کار از ۱۹ هزار دوره به بیش از ۳۰ هزار دوره افزایش یافته که نقش مهمی در ارتقای آگاهی کارگران و کارفرمایان داشته است.
وی ادامه داد: توسعه آموزشها، افزایش بازرسیها، ایجاد تشکلهای کارگری و گسترش فرهنگ ایمنی از عوامل اصلی کاهش حوادث محیط کار در استان بوده است.
تأمین کالابرگ و کالاهای اساسی بدون مشکل
صلواتی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اشاره کرد و گفت: با همراهی مجموعههای اجرایی و مدیریت استان، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کردستان بدون مشکل و بهصورت منظم انجام شده است.
وی با اشاره به نظارتهای انجامشده افزود: بیش از ۶ هزار مورد بازرسی در حوزه توزیع کالابرگ در سطح استان انجام شده و در این راستا ۷.۹ همت برای تأمین کالابرگ مردم کردستان هزینه شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین از انجام بیش از ۵ هزار بازرسی در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی خبر داد و تأکید کرد: این نظارتها با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از تخلفات احتمالی بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعههای اجرایی و نظارتی استان، بر تداوم برنامههای حمایتی و تقویت خدماترسانی به جامعه کارگری و مردم تأکید کرد.
نظر شما