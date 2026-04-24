۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

صلواتی: ۷.۹ همت برای تأمین کالابرگ در کردستان هزینه شد

سنندج - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از هزینه‌کرد ۷.۹ همت برای تأمین کالابرگ مردم استان خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های نظارتی، حوادث ناشی از کار در کردستان ۳۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع سنندج، ضمن تبریک هفته کار و کارگر، با اشاره به جایگاه نیروی کار در توسعه کشور اظهار کرد: کارگران ستون‌های اصلی پیشرفت و توسعه در هر جامعه محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری تنها محدود به کارگران ساختمانی نیست، افزود: طیف گسترده‌ای از نیروهای خدماتی از جمله کارکنان شهرداری‌ها، شرکت‌های توزیع برق و آب، نانوایان و شاغلان واحدهای تولیدی در زمره جامعه کارگری قرار دارند و به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

کاهش حوادث کار با توسعه آموزش و نظارت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی کار گفت: طی سال گذشته، با اجرای برنامه‌های آموزشی و نظارتی، میزان حوادث ناشی از کار در استان حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

صلواتی افزود: تعداد دوره‌های آموزشی در حوزه ایمنی و سلامت کار از ۱۹ هزار دوره به بیش از ۳۰ هزار دوره افزایش یافته که نقش مهمی در ارتقای آگاهی کارگران و کارفرمایان داشته است.

وی ادامه داد: توسعه آموزش‌ها، افزایش بازرسی‌ها، ایجاد تشکل‌های کارگری و گسترش فرهنگ ایمنی از عوامل اصلی کاهش حوادث محیط کار در استان بوده است.

تأمین کالابرگ و کالاهای اساسی بدون مشکل

صلواتی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اشاره کرد و گفت: با همراهی مجموعه‌های اجرایی و مدیریت استان، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کردستان بدون مشکل و به‌صورت منظم انجام شده است.

وی با اشاره به نظارت‌های انجام‌شده افزود: بیش از ۶ هزار مورد بازرسی در حوزه توزیع کالابرگ در سطح استان انجام شده و در این راستا ۷.۹ همت برای تأمین کالابرگ مردم کردستان هزینه شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین از انجام بیش از ۵ هزار بازرسی در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی خبر داد و تأکید کرد: این نظارت‌ها با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از تخلفات احتمالی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه‌های اجرایی و نظارتی استان، بر تداوم برنامه‌های حمایتی و تقویت خدمات‌رسانی به جامعه کارگری و مردم تأکید کرد.

