۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۱

گلدمن ساکس: قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶ به ۴۹۰۰ دلار می‌رسد

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در تازه‌ترین گزارش خود، با استناد به عوامل بنیادین، چشم‌انداز طلا را تا سال ۲۰۲۶ صعودی ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در جدیدترین تحلیل خود از بازار جهانی کالاها اعلام کرد که روند قیمت طلا در افق میان‌مدت همچنان صعودی خواهد بود.

بر اساس سناریوی پایه این مؤسسه، قیمت هر اونس طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی به سطح ۴ هزار و ۹۰۰ دلار خواهد رسید. تحلیلگران گلدمن ساکس تأکید کرده‌اند که این رشد به‌صورت تدریجی اما پایدار رخ می‌دهد و از پشتوانه عوامل بنیادین برخوردار است.

در این گزارش، تداوم تقاضای بالای بانک‌های مرکزی برای افزایش ذخایر طلا، تقویت جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن در شرایط نااطمینانی اقتصادی و چشم‌انداز سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصادهای بزرگ جهان، به‌عنوان مهم‌ترین محرک‌های رشد قیمت این فلز گرانبها معرفی شده است.

گلدمن ساکس همچنین تصریح کرده است که در صورت تشدید تنش‌های اقتصادی، مالی یا ژئوپلیتیکی در سطح جهانی، احتمال تحقق سناریوهای صعودی فراتر از سطح ۴۹۰۰ دلار نیز وجود دارد.

به باور تحلیلگران این بانک، طلا در سال‌های پیش‌رو همچنان یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای پوشش ریسک و حفظ ارزش سرمایه در سبد دارایی سرمایه‌گذاران جهانی باقی خواهد ماند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

