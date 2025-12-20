به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس اعلام کرد در سناریوی پایه خود پیشبینی میکند قیمت طلا تا دسامبر سال ۲۰۲۶ با رشدی حدود ۱۴ درصدی به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس برسد.
گلدمن ساکس در یادداشتی درباره چشمانداز بازار کالاها در سال آینده میلادی اعلام کرد تقاضای بالای بانکهای مرکزی و حمایت چرخهای ناشی از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، از عوامل اصلی رشد قیمت طلا خواهد بود.
این بانک سرمایهگذاری همچنین پیشبینی میکند قیمت مس در سال آینده میلادی وارد فاز تثبیت شود و بهطور متوسط در سطح ۱۱ هزار و ۴۰۰ دلار در هر تن معامله شود. این برآورد بر این فرض استوار است که ابهامها درباره تعرفههای تجاری تا اواسط سال ۲۰۲۶ ادامه داشته باشد.
گلدمن ساکس در این یادداشت افزود: با وجود رشد اخیر قیمت مس و انتظار برای ثبات آن در سال آینده، این فلز همچنان یک کالای صنعتی جذاب، بهویژه در بلندمدت، باقی میماند؛ چرا که برقیسازی اقتصاد، که حدود نیمی از تقاضای جهانی مس را به خود اختصاص میدهد، بیانگر رشد ساختاری قدرتمند تقاضا برای این فلز است. از سوی دیگر، عرضه معادن مس با محدودیتهای قابلتوجهی مواجه است.
در بخش دیگری از این گزارش، گلدمن ساکس پیشبینی کرد قیمت نفت خام برنت و نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا در سال آینده میلادی روندی کاهشی داشته باشد و بهطور متوسط به ترتیب به ۵۶ و ۵۲ دلار در هر بشکه برسد.
