به گزارش خبرنگار مهر،به نقل از رویترز، قیمت طلا در نخستین ساعات معاملات روز سهشنبه به سطح بیسابقهای رسیده و تحتتأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی جهانی، روند صعودی خود را ادامه میدهد.
هر اونس طلا در بازار نقدی با ۰.۰۸ درصد افزایش، به ۳۹۶۴ دلار و ۲۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۰.۳۲ درصدی، ۳۹۸۹ دلار و ۲۰ سنت ثبت شد. بانک گلدمن ساکس روز دوشنبه پیشبینی خود برای قیمت طلا در دسامبر ۲۰۲۶ را از ۴۳۰۰ دلار به ۴۹۰۰ دلار افزایش داد و دلیل این اقدام را ورود گسترده سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس در غرب و احتمال خرید بیشتر توسط بانکهای مرکزی اعلام کرد.
از ابتدای سال میلادی، طلا ۵۱ درصد رشد داشته که ناشی از خرید سنگین بانکهای مرکزی، افزایش تقاضا برای صندوقهای ETF مبتنی بر طلا، ضعف ارزش دلار و گرایش سرمایهگذاران به طلا به عنوان پناهگاه امن در برابر تشدید تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی است.
تحلیلگران به عوامل دیگری نیز اشاره میکنند؛ از جمله بحران سیاسی فرانسه پس از استعفای نخستوزیر جدید، سباستین لکورنو، تنها چند ساعت پس از آغاز به کار، و ادامه تعطیلی دولت آمریکا که وارد ششمین روز شده است و با تهدید کاخ سفید به اخراج گسترده کارکنان فدرال همراه بود.
در بازار، انتظار میرود فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه جاری نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. طلا که بازدهی بهره ندارد، معمولاً در شرایط نرخ پایین و بیثباتی اقتصادی عملکرد بهتری نشان میدهد.
در میان سایر فلزات گرانبها، نقره با ۰.۱۰ درصد کاهش به ۴۸ دلار و ۴۰ سنت معامله شد و پلاتین با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۱۶۲۸ دلار و ۶۹ سنت رسید.
طلا به عنوان دارایی ایمن، معمولاً در شرایط بحرانهای اقتصادی و سیاسی تقاضای بیشتری پیدا میکند. در دهههای اخیر، کاهش نرخهای بهره و بحرانهای مالی جهانی بارها موجب جهش کمسابقه قیمت این فلز شده است. در سال ۲۰۲۰ و ابتدای همهگیری کرونا، قیمت طلا نیز به رکوردهای تاریخی نزدیک شد، همزمان با سیاستهای انبساطی فدرال رزرو و بانکهای مرکزی اروپا.
اقدامات بانکهای مرکزی برای تنوعبخشیدن به ذخایر ارزی، بهویژه خرید طلا در حجم بالا، طی پنج سال گذشته یکی از عوامل مهم رشد قیمت بوده است. در کنار این، بازیگران بزرگ بازار مانند صندوقهای سرمایهگذاری شاخصی (ETFهای طلا) با ورود یا خروج منابع قابلتوجه، نوسانهای روزانه و ماهانه را شدت بخشیدهاند.
پیشبینیهای مثبت موسسات بزرگ مالی مانند گلدمن ساکس اگر با دادههای واقعی تقویت شود، میتواند انتظارات صعودی را در سطح جهانی تثبیت کند، هرچند ریسکهای نزولی همچنان وابسته به سیاست پولی و ثبات ژئوپلیتیکی است.
