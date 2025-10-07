پیش بینی قیمت طلا برای ماه های آینده 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک آمریکایی گلدمن ساکس که پیشتر قیمت طلا در دسامبر سال ۲۰۲۶ را ۴۳۰۰ دلار پیش بینی کرده بود، در گزارش جدید خود این رقم را به ۴ هزار و ۹۰۰ دلار افزایش داده است.

این بانک اعلام کرده که عواملی نظیر خرید بانک های مرکزی کشورهای جهان در کنار ورود سنگین صندوق های معاملات طلا از جمله عواملی است که قیمت این فلز گران بها را طی ماه های آینده در بازار جهانی افزایش می دهد.

گلدمن ساکس در گزارش خود آورده که ما همچنان روند قیمتی طلا را افزایشی می ببینیم.

از ابتدای سال جاری تا کنون قیمت طلا ۵۱ درصد رشد کرده و دلیل آن هم کاهش ارزش دلار در بازار جهانی، افزایش تقاضا در صندوق های ETF، و افزایش خرید مردم عادی با هدف حفظ ارزش دارایی در برابر مخاطرات موجود از جمله بالا گرفتن تنش های ژئوپلیتیک بوده است.

کارشناسان این بانک بر این باورند که بانک های مرکزی کشورهای جهان در سال جاری ۸۰ تن و در سال آینده ۷۰ تن طلا از بازار جمع می کنند و بانک های مرکزی کشورهای در حال توسعه با سرعت بیشتری به سمت تبدیل دارایی های خود به طلا خواهند رفت.

گلدمن ساکس همچنین اعلام کرده که پیش بینی کاهش یک درصدی نرخ بهره در آمریکا تا اواسط سال ۲۰۲۶، موجب خواهد شد که شاهد بالا رفتن صندوق های ETF باشیم.