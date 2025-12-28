امیر فاطمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع مطالبات یکهزار و ۲۷۰ میلیارد ریال مربوط به آب بها است و ۱۹۰ میلیارد ریال نیز به اقساط معوق حق انشعاب آب و فاضلاب اختصاص دارد.
وی افزود: در بخش آب بها نیز ۵۸۰ میلیارد ریال بدهی مشترکان خانگی و حدود ۶۹۰ میلیارد ریال بدهی مشترکان غیرخانگی شامل واحدهای تجاری، صنعتی و اداری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی گفت: این ارقام نشاندهنده حجم بالای بدهیها در هر ۲ بخش است که در صورت تداوم میتواند فشار زیادی بر منابع مالی شرکت وارد کند.
فاطمی با اشاره به پیامدهای این بدهیها، گفت: تأخیر در پرداخت قبوض و انباشت مطالبات موجب اختلال در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شامل اصلاح و توسعه شبکههای فرسوده، تعویض کنتورهای معیوب و ارتقای خدمات میشود.
وی با بیان اینکه شرکتهای آب و فاضلاب بهصورت خودگردان اداره میشوند، خاطرنشان کرد: هزینههای جاری و ارائه خدمات پایدار تنها از محل پرداخت قبوض آببها تأمین میشود بنابراین پرداخت به موقع قبوض ضرورتی اجتماعی برای توسعه زیرساختهای استان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی یادآور شد: هرچند شرکت براساس قانون مجاز به قطع انشعاب مشترکان بدهکار است اما رویکرد اصلی آب و فاضلاب بر تعامل و همکاری با مشترکان استوار بوده و انتظار میرود بدهکاران با تسویه بهموقع قبوض، شرکت را در ارائه خدمات مطلوب و پایدار یاری کنند.
