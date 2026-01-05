امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نقش مخازن ذخیره در تأمین پایدار و سالم آب شرب اظهار کرد: خراسان شمالی دارای ۷۷۲ باب مخزن ذخیره آب با حجم کلی ۲۹۰ هزار مترمکعب است که نگهداری، شست‌وشوی دوره‌ای و گندزدایی اصولی آن‌ها به‌طور مستمر در دستور کار شرکت قرار دارد.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، مخازنی با حجم مجموع ۲۸ هزار مترمکعب در سطح استان شست‌وشو و لایروبی شده‌اند که این اقدام نقش مستقیمی در حفظ سلامت آب، پیشگیری از آلودگی‌های ثانویه و افزایش اطمینان خاطر شهروندان نسبت به کیفیت آب شرب دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با تأکید بر رویکرد سلامت‌محور شرکت ادامه داد: شست‌وشوی منظم مخازن، بخش جدایی‌ناپذیر از زنجیره تأمین آب سالم است و این فرآیند با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و تحت نظارت کارشناسان کنترل کیفی انجام می‌شود.

فاطمی گفت: هدف از این اقدامات، اطمینان از تحویل آبی با بالاترین استانداردهای سلامت به مشترکان است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تداوم این اقدام تا پایان سال خبر داد و خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری عملیات شست‌وشوی ۱۰۰ باب مخزن دیگر با حجم تقریبی ۳۰ هزار مترمکعب در مناطق شهری و روستایی استان اجرا خواهد شد.